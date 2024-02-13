بطولة آسيا للويكفست للتزلج على الماء في أبوظبي الجمعة

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية تستضيف العاصمة أبوظبي منافسات الجولة الأولى من بطولة آسيا للويكفست للتزلج على الماء بداية من الجمعة المقبل وتستمر حتى الأحد 18 فبراير الجاري، وسط مشاركة قوية متوقعة لـ 120 مشاركاً من 20 دولة في تحد قوي ومميز على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي.

وتعد منافسات التزلج على الماء من البطولات الحديثة المميزة ضمن أجندة النادي وتستقطب العديد من الأبطال من مختلف أنحاء العالم، ومن المتوقع مشاركة متسابقين من 20 دولة من الإمارات، السعودية، عمان، البحرين، تايلاند، بلغاريا، لبنان، روسيا، بيلاروسيا، اليونان، ألمانيا، تركيا، مصر، أمريكا، ألمانيا، المجر، أوكرانيا، سويسرا، ماليزيا وهولندا.

وتنطلق المنافسات يوم 16 فبراير مع التدريبات والتمارين الحرة للمتسابقين المشاركين ثم تقام المنافسة يومي 17 و18 فبراير عبر تصفيات مختلفة وتأهيلية لـ 14 فئة ستشارك في الحدث، حيث سيعقب المنافسة تكريم وتتويج الأوائل في الختام.

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