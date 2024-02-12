«طيران الإمارات» راعياً لمنتخبات الإمارات للرجبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن اتحاد الإمارات للرجبي عن استمرار طيران الإمارات راعياً أساسياً للمنتخبات الوطنية رجال وسيدات فئتي الخمسة عشر والسباعي للرجبي، وكلاً من برنامجي شاهين والمها الإماراتيين، وتمتد الشراكة لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد يضع خلالها اتحاد الرجبي شعار «Fly Better» على أطقم المنتخبات الوطنية وفريقي شاهين والمها الإماراتيين وحتى عام 2026.

وقال محمد الزعابي، الأمين العام للرجبي الإماراتي: «سعداء جداً بهذه الشراكة وانضمام طيران الإمارات لأسرة الرجبي الإماراتي راعياً لمنتخباتنا الوطنية للرجال والسيدات وبرامج التطوير الإماراتي لكل من فريقي شاهين للرجال والمها للسيدات، لتستمر بذلك نجاحات اتحاد الرجبي الإماراتي في توفير أفضل وأعرق خدمات الطيران لأبناء الرجبي الإماراتي».

وقال بطرس بطرس، نائب رئيس أول للاتصالات المؤسسية والتسويق والعلامة التجارية في مجموعة الإمارات «وجود طيران الإمارات كراع أساسي لتطوير الرجبي الإماراتي ينبع من الأساس في تعزيز الدور الرئيسي الذي تلعبه طيران الإمارات في إبراز أوجه التعاون لإفادة المجتمعات الرياضية بشكل مباشر أو غير مباشر، واليوم نتشارك مع اتحاد الإمارات للرجبي في تحقيق رؤيتنا المجتمعية والرياضية».

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