فريق التحليل الإحصائي يكشف معايير اختيار «الأفضل» في «طائرة عربية السيدات 2024»

المصدر: الشارقة – عماد الدين إبراهيم

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كشف فريق التحليل الاحصائي عن معايير اختيار «الأفضل» في بطولة الكرة الطائرة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي يسدل الستار عليها اليوم، والمقامة منذ الثاني من فبراير الجاري، تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ونظمتها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بمشاركة 560 لاعبة، يمثلن 63 فريقاً من 15 دولة، يتنافسن على ألقاب ثماني ألعاب أولمبية.

نظام VIS لتحليل الأداء

واواضح الفريق الذي الذي يضم «السيد أحمد السيد - صلاح الدين احمد مصلح - وسام خضر عبد السلام -عدنان صلاح سيد - منير محمد عبوشي - عدنان سمحان» بان التحليل الإحصائي للمباريات بتم باستخدام نظام VIS لتحليل أداء اللاعبات خلال المباريات وتقديم بيان بتقييم مهارات اللاعبات وكذلك إصدار النشرة اليومية للمباريات وترتيب الفرق بعد نهاية كل جولة، كذلك يساعد عمل فريق التحليل الإحصائي للمباريات في تحديد اللاعبات الحاصلات على جوائز أفضل المهارات خلال اليوم الختامي للبطولة

جوائز الأفضل

ويذكر ان لجنة الاحتكام برئاسة الدكتورة المغربية بشرى حجيج والتي تضم في عضويتها كلاً من:«الدكتور خالد منصور الزغيبي»السعودية «– محمد حس»الجزائر«– مفيد الياس الشريط»سوريا«-هناء حمزة عبد المجيد»مصر«– عادل عبدالكريم البناء»البحرين«– وليد يونس النجار»الأردن «- حامد محمد الروسي»الإمارات« ستشرف على تحديد وتقديم جوائز «الأفضل» في «طائرة عربية السيدات 2024» التي ستكون على النحو التالي:«جائزة أفضل لاعبة في مركز المعد – جائزة أفضل لاعبة في مركز 2 - جائزة أفضل لاعبة في مركز 3 – جائزة ثاني أفضل لاعبة في مركز 3 - جائزة أفضل لاعبة في مركز 4 - جائزة ثاني أفضل لاعبة في مركز 4- جائزة أفضل لاعبة حر «ليبرو» - جائزة أفضل لاعبة شامل»

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