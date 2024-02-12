صدارة بحرينية بـ 14 ميدالية ووصافة مصرية في ختام ألعاب القوى

المصدر: الشارقة - عماد الدين إبراهيم

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اعتلت لاعبات البحرين برصيد 14 ميدالية، صدارة منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي يسدل الستار عليها اليوم، والمقامة منذ الثاني من فبراير الجاري، تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ونظمتها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بمشاركة 560 لاعبة، يمثلن 63 فريقاً من 15 دولة، يتنافسن على ألقاب ثماني ألعاب أولمبية.

وتمكنت لاعبات البحرين، أول من أمس السبت، في اليوم الثالث الختامي لمنافسات ألعاب القوى التي جرت على ملاعب نادي الثقة للمعاقين، من حصد خمس ميداليات إضافية (4 ذهبيات- 1 فضية)، معززات رصيدهن من الميداليات التي توجن بها على مدار اليومين الأول والثاني إلى إجمالي 14 ميدالية ملونة بواقع (9 ذهبيات- 5 فضيات).

ميداليات جديدة

بدورهن نجحت لاعبات مصر في اليوم الختامي، بالظفر بثلاث ميداليات جديدة (1 ذهبية- 2 برونزية)، كانت كفيلة في منح مصر وصافة الترتيب العام بإجمالي 9 ميداليات ملونة، بعد فوزهن في اليوم الأول للمنافسات بفضية وحيدة جاءت في سباق 100 متر جري، واتبعتها المصريات في اليوم الثاني بخمس ميداليات ملونة (2 ذهبية- 1 فضية- 2 برونزية).

مراسم تتويج

وشهدت منافسات اليوم الثالث والختامي، مراسم تتويج مسابقات ألعاب القوى، بحضور لافت من المسؤولين العرب، حيث تناوب على تتويج البطلات، كل من الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة رئيسة لجنة تكافؤ الفرص باتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، وحنان المحمود نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والدكتور حبيب الربعان، وغادة شعاع البطلة العالمية السورية.

تتويج لبنان

كما شهد اليوم الختامي، تتويج لبنان بميدالية ذهبية، والعراق بثلاث ميداليات ملونة (2 فضية- 1 برونزية)، والإمارات بميدالية فضية وحيدة جاءت عبر اللاعبة مهرة عبد الرحيم التي حلت بالمركز الثاني في سباق 400 متر حواجز، كما حصدت سلطنة عمان فضية وحيدة، وسوريا برونزية وحيدة، ومثلها للكويت والأردن.

1500 متر جري

واستهل ثالث أيام المنافسات، بانتزاع عداءات البحرين المركزين الأول والثاني في سباق 1500 متر جري، بقطع كارتا هيرباتو خط نهاية السباق بالمركز الأول بزمن بلغ 4:29.91 دقائق، متبوعةً بزميلتها تاجست جينيت التي حلت ثانياً بزمن 4:30.81 دقائق، وليذهب المركز الثالث للعراقية نرجس حسين سواعد في المركز الثالث بزمن 4:50.34 دقائق.

400 متر حواجز

وفي سباق 400 متر حواجز فازت البحرينية أمينات جمال بذهبية المركز الأول بزمن 58.74 ثانية، وجاءت الإماراتية مهرة عبدالرحيم في المركز الثاني والميدالية الفضية بزمن 1:05.60 دقيقة، وحلت المصرية رحمة عادل في المركز الثالث والميدالية البرونزية بزمن 1:06.01 دقيقة.

5000 متر جري

وفي سباق 5000 متر جري، فازت البحرينية بونتيو أيداو بذهبية المركز الأول بزمن 16:50.17 دقيقة، وذهبت الميدالية الفضية والمركز الثاني للعراقية ديانا كريم بزمن 19:08.44 دقيقة، وحلت الكويتية هيا أحمد الرفاعي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية بزمن 19:29.12 دقيقة.

200 متر جري

في سباق 200 متر جري، فازت اللبنانية ميسا وليد معض بذهبية المركز الأول بزمن 24.72 ثانية، وجاءت البحرينية أديدوينج أودينج في المركز الثانية والميدالية الفضية بزمن 24.91 ثانية، وحلت المصرية شذى حسام في المركز الثالث والميدالية البرونزية بزمن 25.44 ثانية.

التتابع (4X400) متر

وفي سباق التتابع (4X400) متر، جاءت البحرين في الصدارة بإجمالي زمن بلغ 3:54.44 دقائق، والعراق في الوصافة بزمن 4:09.43 دقائق، والأردن في المركز الثالث بزمن 4:21.63 دقائق.

رمي الرمح

وفي رمي الرمح فازت المصرية شيرين شعبان بذهبية المركز الأول مسجلة رمية لمسافة (43.25) متراً، والعمانية هبة حمود العاصمية بالمركز الثاني برمية بلغت (39.40) متراً، تلتها السورية ليانا حسن مصطفى في المركز الثالث برمية (34.81) متراً.

«سبورتينج» المصري يتحدى «سلوى الصباح» الكويتي على لقب الطائرة

يطمح فريقا سبورتينج المصري، وسلوى الصباح الكويتي، إلى التتويج بلقب منافسات كرة الطائرة، ضمن مسابقات دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي يسدل الستار عليها مساء اليوم الاثنين.

وتحتضن صالة نادي خورفكان، منافسات اليوم الختامي لمسابقة كرة الطائرة، حيث تبدأ بلقاء آخر عتبات منصات التتويج والميدالية البرونزية الذي يجمع فريقي «الشارقة لرياضة المرأة» أمام بيبلوس اللبناني، ويتبع بالمباراة النهائية وتحديد هوية بطل النسخة السابعة، في مواجهة من العيار الثقيل، نسبة للمستويات المميزة والقوية التي قدمها فريق «سبورتينج» المصري، و«سلوى الصباح» الكويتي، سواء في الأدوار التمهيدية، وربع ونصف النهائي، حيث كانت الترشيحات والتوقعات منذ انطلاقة البطولة، تشير إلى أن كليهما مرشح بقوة للظفر باللقب، خصوصاً أن الدور التمهيدي أوقعت كل منهما في مجموعة منفصلة عن الآخر.

المجموعة الأولى

وجاء «سبورتينج» المصري في المجموعة الأولى، التي ضمت معه فرق «أكاديمية فاطمة بنت مبارك» الإماراتي، وأكاد عنكاوا العراقي، وبيبلوس اللبناني، فيما جاء فريق «سلوى الصباح» في المجموعة الثانية برفقة الشارقة لرياضة المرأة، وتل درة السوري، ودي لاسال الأردني.

ونجح الفريقان في الترقي عن جدارة واستحقاق للمواجهة النهائية، بتخطيهما عقبة الدور نصف النهائي، بامتياز، جاءت لـ «سبورتينج» المصري على فريق الشارقة لرياضة المرأة بثلاثية نظيفة وبنتائج مجموعات (25-22 و25-17 و25-8)، فيما عانى فريق سلوى الصباح الكويتي لضمان فوزه على بيبلوس اللبناني بنتيجة (3-2)، بعد مباراة ماراثونية امتدت لخمس مجموعات، جاءت نتائجها (25-22 و23-25 و25-22 و11-25 و16-14).

منافسات المراكز

وشهد يوم الأحد، مواجهات ترتيب المراكز من (5- 8)، حيث فاز فيها فريق تل درة السوري على فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك الإماراتي بنتيجة (3-1) بعد أربعة أشواط من اللعب الحماسي المثير، وتقارب مستويات الفريقين، في مباراة هيمن فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك على نتيجة المجموعة الأولى (25-17)، واستعادة تل درة السوري اتزانه وحسم باقي المجموعات بواقع (26-24 و25-23 و25-22) لينال المركز السابع، وليذهب المركز الثامن إلى فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك الإماراتي.

الخامس والسادس

وفي مباراة المركزين الخامس والسادس، تمكن فريق أكاد عنكاوا العراقي من خطف المركز الخامس، بفوزه على دي لاسال الأردني بنتيجة (3-1)، ونتائج مجموعات جاءت بواقع (21-25 و25-23 و25-16 و25-19)، تاركاً المركز السادس للفريق الأردني.

الفحيص الأردني والثورة السوري ينشدان لقب السلة

ينشد فريقا الفحيص الأردني والثورة السوري، في الخامسة عصر اليوم الاثنين، وعلى صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، لقب مسابقة كرة السلة، ويسبق المباراة النهائية، في الثالثة ظهراً وعلى ذات الصالة، لقاء الأهلي البحريني والعاصمة السعودي، في مباراة ستهدي صاحبها الصعود على آخر عتبات منصات التتويج والظفر بالميدالية البرونزية.

مرحلة واحدة

وجاء تأهل الفحيص والثورة للمباراة النهائية، بإنهائهما الدور التمهيدي الذي أقيم بنظام الدوري من مرحلة واحدة، بالمركزين الأول والثاني، قبل أن يحظى فريقا الأهلي البحريني والعاصمة السعودي، وفق نظام البطولة، بفرصة التواجد في اليوم الختامي، على أثر إنهائهما الدور التمهيدي بالمركزين الثالث والرابع.

الأقرب للقب

ويعد الفحيص الأردني الأقرب للقب، استناداً إلى أدائه في الدور التمهيدي، الذي استطاع خلاله الفوز بجميع مبارياته الست، واعتلاء الصدارة بالعلامة الكاملة ورصيد 12 نقطة، بعد أن استهل الفحيص مشواره في التمهيدي بالفوز على الفتاة الكويتي (95-78)، ومن ثم على العاصمة السعودي في الجولة الثانية (89-57)، متبوعاً في ثالث الجولات بالفوز على غاز الشمال العراقي (82-41)، وتسجيله للنتيجة الأكبر في النسخة الحالية بفوزه في الجولة الرابعة على الأهلي البحريني (109-45)، قبل أن ينفرد بالصدارة بفوزه على الثورة السوري في الجولة الخامسة (85-65)، وليسدل الستار عن سلسلة انتصاراته بالفوز على صاحبات الضيافة فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة بواقع (94-68).

الدور التمهيدي

بدوره استطاع الثورة السوري إنهاء الدور التمهيدي بالمركز الثاني برصيد 11 نقطة، بتحقيقه لخمسة انتصارات وهزيمة وحيدة أمام الفحيص، بعد أن استهل الفريق السوري مشواره بالفوز على فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة بنتيجة (78-47)، وأتبعها بالفوز على الفتاة الكويتي (80-77)، ومن ثم على العاصمة السعودي (78-58)، متبوعاً بالفوز على غاز الشمال العراقي (77-58)، وآخرها حسم بطاقة التأهل بالفوز على الأهلي البحريني (85-65).

المباراة النهائية

ورغم الندية التي أظهرها طرفا المباراة النهائية خلال مشوارهما في الدور التمهيدي، إلا أن الإحصائيات الرسمية، تمنح الفحيص الأردني الأفضلية على الثورة السوري في المباراة النهائية، أبرزها التفوق الواضح من الناحية الهجومية للاعبات الأردنيات، وتسجيلهن على مدار مشوارهن في التمهيدي المعدل الأكبر للنقاط البالغ 93.3 نقطة في المباراة الواحدة، مقارنة بمعدل للسوريات يقتصر على 73.3 نقطة في المباراة، بالإضافة إلا تفوق «النشميات» دفاعياً باكتفاء سلتهن على مدار المباريات الست الماضية في تلقي معدل نقاط يقتصر على 55.1 نقطة في المباراة، مقابل تلقي سلة الثورة لمعدل 63.3 نقطة بالمباراة.

البحرين تتقلد ذهبية زوجي الطاولة

فازت البحرين بذهبية الزوجي لمنافسات كرة الطاولة، ضمن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات حققت لاعبتا البحرين مريم عبدالله العالي وأمريتا أميت بهدكي اللقب عقب الفوز في المباراة النهائية على لاعبتي مصر ريم خالد العراقي وفاطمة علاء الدين في مباراة قوية بنتيجة (3-2).

وجاء سيناريو اللقاء مثيراً، إذ فاز الزوجي البحريني بالشوط الأول بنتيجة (11-9)، ثم عادل الزوجي المصري بحصولهما على الشوط الثاني بنتيجة (11-8)، قبل أن يستعيد الفريق البحريني تقدمه مجدداً بالفوز بالشوط الثالث (11-3)، والعودة إلى نقطة التعادل بحسم الفريق المصري للشوط الرابع (11-8)، لتدخل المباراة في شوطها الخامس والفاصل الذي شهد أحداثاً مثيرة قبل أن يحسم الفريق البحريني نتيجة هذا الشوط (11-9)، والفوز بالمباراة والميدالية الذهبية، وترك الفضية للثنائي المصري.

بدورهن حصلت الكويتيتان مريم سليمان عبدالرحيم، ومنوة ماجد الشمري، والسوريتيان هند عبدالرؤوف ظاظا وإباء علي حلاق على الميدالية البرونزية.

تفوق بحريني

وكانت مباراتا نصف النهائي شهدتا تفوق الفريق البحريني المكون من مريم عبدالله العالي وأمريتا أميت بهدكي في المباراة الأولى على السوريتين هند عبدالرؤوف ظاظا وإباء علي حلاق بنتيجة (3-1)، إذ رغم البداية القوية للثنائي السوري بالفوز في الشوط الأول (12-10)، إلا أن الزوجي البحريني نجح في استعادة اتزانه وفاز بثلاثة أشواط متتالية بواقع (11-8 و11-1 و11-9).

نصف النهائي

وفي ثاني مواجهات الدور نصف النهائي، حققا الثنائي المصري ريم خالد العراقي وفاطمة علاء الدين الفوز على الكويتيتين مريم سليمان عبدالرحيم ومنوة ماجد الشمري بنتيجة (3-0) بنتائج أشواط بلغت (11-5 و11-8 و11-5).

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