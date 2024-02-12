غريغا والجسمي بطلا «السباق الصحراوي» في ختام «السلم للدراجات»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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توج بول غريغا دراج فريق شباب الأهلي بطلاً لمسار «غدير براشي» لمسافة 52 كلم، وفاروق الجسمي دراج فريق شرطة دبي بلقب مسار «برقا ثمود» للمسافة 47 كلم للسباق الصحراوي، الذي أقيم مساء أمس في ختام منافسات النسخة الثامنة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي.

وشهد السباق الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي حتا، الذي حرص على متابعة السباق، وتحفيز المشاركين والإشادة بجهودهم وتهنئتهم، والتأكيد على أهمية السباق.

وحضر المنافسات عمير بن جمعة الفلاسي، المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وقام سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي بتتويج الفائزين بحضور محمد الموسى ورامي النابلسي عضوي اللجنة المنظمة العليا للبطولة.

جاء فوز بول غريغا من شباب الأهلي بالمركز الأول في مسار «غدير براشي» بعدما أحكم سيطرته على مجريات السباق مبكراً، وسط ملاحقة دراجي فريق نادي أبوظبي سفيان حدي وأنس آية عبدية صاحبي المركزين الثاني والثالث، فيما حقق فريق نادي أبوظبي للدراجات الهوائية المركز الأول على صعيد الفرق.

وتمكن فاروق الجسمي من فريق شرطة دبي من حسم المركز الأول في مسار «برقا ثمود» بفارق بسيط أمام منافسه طلال البلوشي من فريق شباب الأهلي الذي حل ثانياً، فيما جاء بالمركز الثالث ياسر البلوشي من فريق شرطة دبي، وحقق فريق وزارة الدفاع المركز الأول على صعيد الفرق في المسار نفسه.

«شارة مقطرة»

وفي فعالية مصاحبة لسباق السرعة تحت عنوان «شارة مقطرة» لمسافة 300 متر قبل انطلاق السباق الرئيسي، حقق عبدالله سيف من فريق ماي ووش المركز الأول للمواطنين من سن 18 إلى 39 عاماً، وعبدالله الحناوي من فريق شرطة دبي المركز الأول للمواطنين فوق سن 40 عاماً، وأجيت سلمان من فريق شباب الأهلي المركز الأول للمقيمين لسن 18 إلى 39 عاماً، وأوسكار ماركيز من فريق برفورمنس صدارة المقيمين فوق سن 40 عاماً.

وفي سباق السرعة لشارة «برقا ثمود»، حقق طلال البلوشي من شباب الأهلي المركز الأول للمواطنين من سن 18 إلى 39 عاماً، ومحمد المنصوري من فريق ربدان المركز الأول للمواطنين فوق سن 40 عاماً، وبول غريغا من شباب الأهلي المركز الأول للمقيمين لسن 18 إلى 39 عاماً، وأوسكار ماركيز من فريق برفورمنس المركز الأول للمقيمين فوق سن 40 عاماً.

مسك الختام

ورفع عمير بن جمعة الفلاسي، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على توجيهات ورعاية ودعم سموه للحدث، وقال: الموسم الثامن من البطولة جاء مميزاً وحافلاً بالإثارة، ويعتبر السباق الصحراوي مسك ختام البطولة.

واخترنا أن يكون في مكان مميز عند بحيرة مقطرة في محمية المرموم، مع مسارات تقدم للعالم صورة رائعة من قلب الطبيعة داخل الصحراء، حيث حمل المساران تنوعاً جغرافياً إلى جانب إطلاق أسماء تم اختيارها من البيئة، وهما مسار «برقا ثمود» لأصحاب المستويات المتوسطة، ومسار «غدير براشي» للمحترفين، مع تخصيص جوائز مالية للفائزين.

وعبر الفلاسي، عن سعادته بحجم المشاركة الكبيرة بتواجد 276 درّاجاً، يمثلون 45 فريقاً من 36 جنسية، وقال: الأهم هو السعادة التي عاشها الجميع في مشهد الختام، وسط أجمل طقس في المحمية الطبيعية الرائعة التي ظهرت بأبهى صورها، ليكون سباقاً لن يُنسى، ويستحق أن يكون مسك الختام لموسم ثامن للبطولة.

ورفع المشاركون أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على دعمه وتوجيهاته ورعايته الكريمة، بما أسهم في تطور ونجاح الحدث، والذي أصبح بفضل دعم ورعاية سموه، الحدث الأهم للهواة والمحترفين.

وشكل السباق الصحراوي المحطة الأخيرة، ضمن منافسات الحدث الذي شهد إقامة سباقات النخبة ، و«السباق إلى الفضاء» للهواة الإماراتيين، و«سباق السيدات» للمواطنات والمحترفات.

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