الفلبيني هيرناني باروزو يحصد لقب «الفجيرة للصيد بقوارب الكاياك»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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فاز الفلبيني هيرناني باروزو، بالمركز الأول في فئة الكاياك لأطول سمكة، ببطولة الفجيرة للصيد بقوارب الكاياك، بعد اصطياده أطول سمكة «81 سنتمتراً»، يليه مواطناه ريكاردو لينديشو، ومايكل غاغارين فلوريس بالمركزين الثاني والثالث، واحتل المركز الأول ضمن فئة أثقل سمكة، الفلبيني بولاريس روزاليز، بسمكة تزن 27.1 كيلوغراماً، بلبه بول دامبل، ومحمد بن علاي.

وضمن فئة السيدات، احتلت داريل بالجوس من الفلبين المركز الأول، وفي فئة الشباب نال المركز الأول الأردني حمزة محمد عزمي، يليه كرار الخانجي، ثم رفائيل رولاندو.

نظم البطولة نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، بمشاركة 50 متسابقاً من الجنسين، وأقيمت برعاية الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس نادي الفجيرة البحري، وقام أحمد إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري، رئيس اللجنة المنظمة للسباق، بتتويج الفائزين.

وأكد أحمد إبراهيم، رئيس اللجنة المنظمة، أن السباق سجل كسر الرقم القياسي في اصطياد أثقل سمكة، والتي تزن 27.1 كيلو غراماً، وهو رقم يحدث لأول مرة في صيد سمكة من نوع الكنعد، وقال: سباق الصيد بقوارب الكاياك، بداية لاحتفالية نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية خلال مارس المقبل، بمرور 25 عاماً على تأسيسه.

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