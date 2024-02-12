البحرين تتصدّر منافسات ألعاب القوى في «عربية السيدات» بالشارقة

المصدر: الشارقة - عماد الدين إبراهيم

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تصدّرت البحرين منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بالشارقة، برصيد 14 ميدالية.

ويسدل الستار اليوم على الدورة المقامة تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بتنظيم مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ومشاركة 560 لاعبة، يمثلن 63 فريقاً من 15 دولة.

وتمكنت لاعبات البحرين، من حصد خمس ميداليات إضافية (4 ذهبيات وفضية)، في اليوم الثالث لمنافسات «أم الألعاب»، التي جرت على ملاعب نادي الثقة لأصحاب الهمم، ليرتفع رصيدهن إلى إجمالي 14 ميدالية (9 ذهبيات و5 فضيات).

ونجحت لاعبات مصر في الظفر بثلاث ميداليات جديدة (ذهبية وبرونزيتان)، ليحققن وصافة الترتيب العام بإجمالي 9 ميداليات، بعد فوزهن في اليوم الأول للمنافسات بفضية، وفي اليوم الثاني بخمس ميداليات ملونة (ذهبتان وفضية وبرونزيتان).

وتوج بطلات أم الألعاب، كل من الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة رئيسة لجنة تكافؤ الفرص باتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، وحنان المحمود نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية، والدكتور حبيب الربعان، وغادة شعاع البطلة السورية.

وشهد اليوم الثالث تتويج لبنان بميدالية ذهبية، والعراق بميداليتين، فضية وبرونزية، والإمارات بميدالية فضية، جاءت عبر مهرة عبد الرحيم، التي حلت بالمركز الثاني في سباق 400 متر حواجز، كما حصدت سلطنة عمان فضية، وسوريا برونزية، ومثلها للكويت والأردن.

وبدأت المنافسات، بانتزاع عداءات البحرين المركزين الأول والثاني في سباق 1500 متر جرياً، بقطع كارتا هيرباتو خط نهاية السباق بالمركز الأول بزمن بلغ 4:29.91 دقائق، تلتها زميلتها تاجست جينيت بزمن 4:30.81 دقائق، يذهب المركز الثالث للعراقية نرجس حسين سواعد بزمن 4:50.34 دقائق، وفي سباق 400 متر حواجز، فازت البحرينية أمينات جمال بالذهبية بزمن 58.74 ثانية، تليها الإماراتية مهرة عبد الرحيم، ونالت الميدالية الفضية، وحصدت المصرية رحمة عادل الميدالية البرونزية.

وفي سباق 5000 متر جرياً، فازت البحرينية بونتيو أيداو بالذهبية المركز الأول بزمن 16:50.17 دقيقة، والعراقية ديانا كريم بالفضية، والكويتية هيا الرفاعي بالبرونزية.

وفي سباق 200 متر جرياً، فازت اللبنانية ميسا وليد بالذهبية، والبحرينية أديدوينج أودينج بالفضية، والمصرية شذى حسام بالبرونزية، وفي سباق التتابع «4 × 400 م»، جاءت البحرين في الصدارة، والعراق في الوصافة، والأردن في المركز الثالث.

وفازت المصرية شيرين شعبان بذهبية رمي الرمح، مسجلة مسافة 43.25 متراً، ونالت العمانية هبة حمود الفضية برمية بلغت 39.40 متراً، تلتها السورية ليانا حسن مصطفى برمية 34.81 متراً.

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