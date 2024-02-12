100 لاعب في مهرجان شتاء العين للشطرنج

المصدر: العين - البيان

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انطلقت في نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، منافسات بطولة الشطرنج الخاطف بليتز ضمن مهرجان شتاء العين للشطرنج بمشاركة قياسية بلغت 100 لاعب ولاعبة من 14 دولة، وهي إنجلترا وفرنسا وروسيا وليتوانيا والهند وتركيا والفلبين ومصر وسوريا وسلطنة عُمان والجزائر والسودان وفلسطين والإمارات.

ويتصدر قائمة المشاركين في البطولة، المصنف الأول أستاذ الاتحاد الدولي أوليغ زوجيف من ليتوانيا، ويدير المنافسات الحكم الدولي الإماراتي أحمد النعيمي مدير البطولة، وحكمة الاتحاد الدولي الإماراتية موزة المعمري رئيسة الحكام، والحكم الاتحادي أحمد عادل، نائب رئيسة الحكام.

وأكد هشام الطاهر العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، أن المشاركة الكبيرة تبرز التجاوب الكبير مع المهرجانات الموسمية التي ينظمها النادي منذ سنوات وفي مقدمتها مهرجان شتاء العين في إطار جهود النادي في تطوير مسابقات النادي لتحقيق أقصى استفادة للاعبي ولاعبات النادي وبما يؤثر إيجاباً في رفع تصنيفاتهم الدولية وتطوير نتائجهم في المسابقات الرسمية والقارية والدولية.

وثمن الطاهر دعم وتوجيهات مجلس أبوظبي الرياضي للارتقاء بمنظومة الرياضة في أبوظبي.

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