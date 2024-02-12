البلجيكية كوبيكي بطلة طواف الإمارات للسيدات

المصدر: أبوظبي - البيان

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توّجت البلجيكية لوتي كوبيكي من فريق «إس دي ووركس» بلقب النسخة الثانية من طواف الإمارات للسيدات 2024؛ السباق العالمي والوحيد في الشرق الأوسط.

وأنهت مراحل الطواف الأربع في صدارة الترتيب العام بإجمالي زمن قدره 11:16:51 ساعة، متقدمة بفارق 13 ثانية عن الأسترالية نيفي برادبيري من فريق «كانيون سرام ريسينغ» في المركز الثاني، وجاءت الإسبانية مافي غارسيا من فريق «العلا جايكو»، ثالثة بفارق 44 ثانية عن كوبيكي.

أقيم السباق بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي بمشاركة 120 متسابقة مثلن 20 فريقاً عالمياً وقارياً.

أُقيم الطواف على امتداد 4 مراحل، لمسافة 468 كم، واختتمت فعالياته، بمنطقة كاسر الأمواج في أبوظبي.

المرحلة الرابعة

وحصدت الهولندية آمبر كراك من فريق «إف دي جيه سويس» لقب المرحلة الرابعة والأخيرة من الطواف «مرحلة الدار».

والتي انطلقت من متحف اللوفر أبوظبي، مروراً بأجمل معالم العاصمة، وصولاً إلى كاسر الأمواج على كورنيش أبوظبي، وأنهت كراك مسافة المرحلة الرابعة البالغة 105 كم في زمن قدره 2:27:33 ساعة، وتغلبت على نخبة من المتسابقات، في مقدمتهن لورينا ويبيس التي جاءت ثانية في المرحلة.

وفي ختام النسخة الثانية للطواف، حصلت كوبيكي على القميص الأحمر، برعاية مياه العين، كمتصدرة للترتيب العام للسباق، وفازت زميلتها في الفريق الهولندية لورينا ويبيس بطلة المرحلتين الأولى والثانية بالقميص الأخضر برعاية تدوير كمتصدرة بالنقاط (62 نقطة)، وثانية لوتي كوبيكي (39 نقطة)، وفي المركز الثالث الإيطالية كيارا كونسوني من فريق الإمارات القابضة (37 نقطة).

وحصدت الأسترالية نيفي برادبيري القميص الأبيض برعاية برجيل القابضة لأفضل متسابقة شابة تحت 23 سنة، وحصل فريق كانيون سرام الألماني، على درع أفضل فريق في طواف الإمارات للسيدات.

وتوجت الأسترالية نيفي برادبيري بصدارة التصنيف العالمي في بداية موسم 2024 من الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية كأفضل متسابقة شابة. توّج الفائزات في ختام الطواف، عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والرائد حمدان علي النعيمي ممثل شرطة أبوظبي، وكفاح سبيتان نائب رئيس لإدارة المجتمع في «الدار».

ومحمد الحوسني رئيس قسم الشؤون الدولية في متحف اللوفر، وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في بالمز سبورتس، ومحمد غانم المنصوري ممثل شركة أغذية، وماجد عتيق المهيري ممثل نادي أبوظبي للرياضات البحرية، والدكتورة عائشة المهري نائب المدير التنفيذي في مدينة برجيل الطبية، وأيمن البيجاوي مدير تنفيذي المبيعات والتسويق في بن حمودة.

وخلود الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات الهوائية. وتم تكريم القيادة العامة لشرطة أبوظبي مديرية المرور والدوريات، ومديرية شرطة العاصمة، بلدية مدينة أبوظبي، مركز النقل المتكامل، تدوير، متحف اللوفر أبوظبي، مارينا مول، والمتطوعون من فريق المارشال الإماراتي.

دعم

وثمّن عارف العواني دعم القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي بما يعزز من المكتسبات ويؤكد على المكانة المرموقة التي وصلت إليها الإمارات إقليمياً وقارياً وعالمياً.

وأشاد العواني بنجاح النسخة الثانية للطواف بمشاركة نخبة من أفضل المتسابقات المحترفات على مستوى العالم، استمراراً لنجاح الطواف ضمن أجندة بطولات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية للمحترفين. وهنأ العواني بطلة العالم لوتي كوبيكي بفوزها بلقب النسخة الثانية من الطواف، مشيداً بمستوى التنافسية المرتفع خلال مراحل الطواف الأربع، وبرهن على قوته كواحد من أبرز السباقات العالمية على أجندة الاتحاد الدولي، وحقق العديد من الأرقام المميزة.

وقال: خرج الطواف بنجاح كبير، وننتظر استكمال النجاحات بإقامة النسخة السادسة من طواف الإمارات للرجال بتواجد نخبة الدراجين العالميين خلال الفترة من 19 إلى 25 الجاري. وثمن العواني دور رعاة الحدث والشركاء الاستراتيجيين والداعمين والجهات الحكومية المعنية التي شاركت في التنظيم، كما وجه الشكر إلى المتطوعين من أبناء الإمارات الذين بذلوا جهوداً كبيرة ساهمت في خروج الحدث بأفضل صورة.

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