تتويج بطلي النسخة الأولى لـ«الاتحاد للرماية بالسكتون للفرق»

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت، أمس، النسخة الأولى من بطولة «الاتحاد للرماية بالسكتون للفرق» الخاصة بالمواطنين، التي أعلنها الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للرماية، وتنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في ميدان الرماية بمنطقة الروية بدبي، في نسخة استثنائية على صعيد أعداد المشاركين الذين وصلوا إلى 200 مشارك «رجال ونساء»، وقوة المستويات مع تسجيل أرقام لافتة ونتائج متقاربة للغاية في الفئتين من مختلف إمارات الدولة.

منافسات

وجاءت المنافسات الختامية لتقدم واحدة من أروع المنافسات لرماة الإمارات، إذ تمكن الثنائي «صقر محمد وسعيد أحمد الكعبي» من انتزاع لقب النسخة الأولى للبطولة بنتيجة 155 و6 إكس، ويليهما في المركز الثاني الثنائي «حسن حمدان المحرمي وسالم علي المحرمي» بنتيجة 154 و3 إكس، ليذهب المركز الثالث للثنائي «علي سيف الدرعي .

وأحمد سلطان الدرعي» بنتيجة 153 و8 إكس، أما في فئة النساء، فتمكن الثنائي «فاطمة ولطيفة محمد الكتبي» من الحصول على لقب البطولة بتحقيق النتيجة 150 و4 إكس، فيما حلّ الثنائي «آمنة حسن شهدور وآمنة خليفة الكتبي» في المركز الثاني بنتيجة 150 و3 إكس، أما المركز الثالث فذهب إلى «هنادي خليفة الكابوري وعفراء خليفة البادي» بنتيجة 150 و2 إكس.

تتويج

توّج عبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أصحاب المراكز الأولى «رجال ونساء»، وبحضور راشد حارب الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع، والعميد «م» محمد عبيد المهيري، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وطلال هندي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للرماية. وثمّن عبدالله حمدان بن دلموك، دور اتحاد الإمارات للرماية في إقامة هذه البطولة، وعدّه شريكاً استراتيجياً في بطولات فزاع للرماية بالسكتون.

طموح

وأضاف ابن دلموك: تجمعنا مع اتحاد الإمارات للرماية الرغبة والطموح إلى تقديم كل ما هو خير لأبناء وطننا، وتهيئة الظروف والبيئة المناسبة لصقل واكتشاف مواهبهم، ونحن ضمن بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث نشعر بالفخر بأن نكون هدفاً للهيئات والمؤسسات الحكومية لاستكشاف الخامات لرفد منتخباتنا الوطنية بأبطال على المستوى الأولمبي والعالمي.

واختتم ابن دلموك حديثه بالقول: إن النتائج المسجلة في النسخة الأولى من البطولة مبشّرة للغاية، وتدعونا إلى الاستمرار بالزخم نفسه الذي نعمل عليه في بطولات فزاع، إن هذا التجمع التراثي لأبناء المجتمع الواحد بحد ذاته نجاح يسجل للبطولة، ونهدف في عملنا إلى دعم كل ما من شأنه أن يحافظ على هويتنا الوطنية وموروثنا الثقافي والتاريخي.

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