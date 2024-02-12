«الإمارات» يتألق في كأس دبي الذهبية للبولو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريقها «الإمارات» إلى فوز عريض ومستحق على منافسه فريق «مهرة أياكس للاستثمار» بقيادة طارق الحبتور وبنتيجة تسعة أهداف مقابل سبعة .

وذلك في بداية مشوار الفريقين في كأس دبي الذهبية للبولو، والتي تشهد مشاركة ستة فرق وبتصنيف 20 جول، وتحتضنها ملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية، وفي البطولة نفسها حقق فريق «بنجاش دودسون وهوريل» بقيادة حيدر بنجاش فوزاً مستحقاً على منافسه فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور وبنتيجة ستة أهداف مقابل خمسة.

لمحات

جاء فوز فريق الإمارات على حساب فريق مهرة أياكس للاستثمار بعد مباراة قوية ومثيرة وتخللتها لمحات فنية جميلة، خصوصاً من بوتوبسكي هداف فريق الإمارات والمباراة ، وفي المباراة الثانية قدم فريق «بنجاش» والحبتور، مباراة متكافئة غاية في القوة حتى اللحظات الأخيرة من اللقاء الذي حسمه فريق بنجاش لصالحه.

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