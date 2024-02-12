حشر بن مكتوم يتوج ريباكينا بلقب «مبادلة أبوظبي للتنس»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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توج سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس، أمس، الكازاخية يلينا ريباكينا بلقب بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس، بعد تغلبها في النهائي على الروسية داريا كاساتكينا بمجموعتين دون مقابل.

واختتمت النسخة الثانية للبطولة، التي تأتي ضمن بطولات رابطة لاعبات التنس المحترفات من فئة 500 نقطة، بمشاركة نخبة من المصنفات الأوليات على مستوى العالم، بمجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية.

وحصدت ريباكينا المصنفة الخامسة على العالم أول ألقابها في أبوظبي، إذ نجحت في تحقيق فوز سهل على كاساتكينا المصنفة 14 عالمياً 6 - 1 و6 - 4.

وتعد بطولة أبوظبي المفتوحة ثاني ألقاب ريباكينا هذا الموسم، بعد فوزها ببطولة بريسبان الشهر الماضي، واللقب السابع في خلال مسيرتها المهنية من بطولات رابطة لاعبات التنس المحترفات، والرابع لها على الملاعب الصلبة.

وخاضت ريباكينا 4 مباريات في البطولة، إذ بدأت من دور الـ 16، بعدما جنبتها القرعة الدور الأول، وفازت على الأمريكية دانييل كولينز، ثم الإسبانية كريستينا بوكشا، والروسية ليودميلا سامسونوفا، قبل الفوز في النهائي على كاساتكينا.

ورغم خسارة كاساتكينا في أبوظبي إلا أنها تمكنت من تحقيق بداية قوية للموسم الحالي، إذ يعد نهائي بطولة مبادلة الثاني لها هذا الموسم، بعدما ظهرت في نهائي بطولة أديلايد في يناير الماضي.

وفي منافسات الزوجي فاز الثنائي الأمريكي بيثاني ماتيك ساندس، وزميلتها صوفيا كينين على الثنائي التشيكية ليندا نوسكوفا، وزميلتها البريطانية هيذر واتسون في نهائي البطولة بمجموعتين نظيفتين 6 - 4 و7 - 6.

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