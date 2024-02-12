«دبي» بطل دوري قدم الصالات لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

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توج محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، وعبدالله أهلي رئيس لجنة الإمارات لرياضة الصم ، نادي دبي لأصحاب الهمم بدرع دوري كرة قدم الصالات لأصحاب الهمم.

فيما جاء العين وصيفاً، ونادي أبوظبي لأصحاب الهمم ثالثاً، وحصل لاعب عجمان سلطان سعيد، على جائزة أفضل لاعب، وعامر شهاب لاعب نادي دبي أفضل حارس، وعبدالرحمن شعبان لاعب نادي دبي على لقب الهداف.

حضر مراسم التتويج حمد الدرمكي نائب رئيس لجنة الإمارات لرياضة الصم، وذبيان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية. وأقيم التكريم بصالة نادي النصر في ختام دوري خماسيات كرة القدم للصالات لذوي الإعاقة السمعية ، والذي شهد مباراة ناديي أبوظبي وعجمان.

وأسفرت المباراة عن فوز عجمان على أبوظبي 4 / 3، أحرز أهداف نادي عجمان كل من: عبدالله بن محمد وسعيد بن مبروك بواقع «هدفين» لكل لاعب، بينما أحرز أهداف نادي أبوظبي كل من: بدر بن قيس، وذياب مالك، ومحمد بن مبارك.

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