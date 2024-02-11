شرودر مدرب النصر: نستلهم من الفوز على العين والتعادل مع شباب الأهلي تخطي الوصل

المصدر: دبي – عدنان الغربي

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أكد الهولندي ألفريد شرودر، مدرب فريق الكرة بنادي النصر، أن الفريق سيستلهم من فوزه السابق على العين وتعادله مع شباب الأهلي الفوز على الوصل في مباراة الفريق المقبلة بدوري أدنوك للمحترفين، معرباً عن ثقته في لاعبيه بتكرار المستويات الجيدة التي أظهروها أمام صاحبي المركزين الثاني والثالث لتحقيق النتيجة المطلوبة في «الديربي»، مشيراً إلى أن استعدادات «العميد» خلال فترة التوقف كانت جيدة، وأن النصر يتطلع لخوض مباراة قوية.

ويلتقي النصر والوصل في ديربي بر دبي الشهير باستاد زعبيل بدبي في الثامنة من مساء بعد غدٍ الثلاثاء، لحساب الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد توقف دام 50 يوماً.

يتصدر الوصل جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، وهو «بطل الشتاء»، بصرف النظر عن نتيجة مباراته أمام جاره النصر، الذي يحتل المركز التاسع بـ15 نقطة.

ويحظى ديربي النصر والوصل باهتمام جماهيري كبير، وعلى قمة الإثارة والمستويات الفنية العالية على أرض الملعب، في ظل التاريخ التنافسي الكبير بين الناديين.

ويستعد شرودر لرد الاعتبار من الوصل الذي تسبب في إقالته من منصبه عندما كان مدرباً للعين بفوز «الإمبراطور» عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، لكن المدرب الهولندي أكد أنه يرى المباراة من زاوية أخرى، وأنها ستكون مختلفة، لأن الضغوط مسلطة أكثر على الوصل، الذي يحاول مواصلة انتصاراته للتتويج باللقب.



وأشاد شرودر بالوصل ووصفه بالفريق القوي، وقال: الوصل متصدر حالياً للدوري دون أن يخسر أي مباراة، محققاً 9 انتصارات و3 تعادلات، ولعبت ضده مع فريقي السابق، لكن هذه المباراة مختلفة، والضغوط ستكون عليهم، نعلم أنهم استثمروا الكثير من المال للتعاقد مع اللاعب الكوري من أجل الحصول على اللقب هذا العام، ولتحقيق ذلك يجب أن تكون فريقاً كبيراً، والوصل حالياً فريق كبير في الإمارات ومن حقه أن يطمح للقب.

تطوير

وأضاف: بالنسبة لنا، نركز على أنفسنا، ونعلم أننا على أتم الاستعداد للمباراة، ونعلم أننا قمنا بتحضيرات جيدة وطورنا طريقة لعبنا بالكرة، ويتوجب علينا أن نكون جيدين من الناحية الدفاعية.

وحول قبول النصر بعض الأهداف السهلة، أوضح شرودر أن النصر تحسن كثيراً من الناحية الدفاعية، وأن جميع فرق الدوري ترتكب بعض الأخطاء البسيطة، مشيراً إلى أن النصر الذي تعادل مع شباب الأهلي وفاز على العين بإمكانه الفوز على الوصل.

وكشف المدرب الهولندي أن الهدف من خوض مباراتين وديتين في يوم واحد خلال فترة التوقف هو الارتقاء بالجاهزية البدنية لجميع اللاعبين من الأساسيين أو الاحتياطيين إلى الدرجة نفسها.

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