غداً .. انطلاق منافسات ألعاب القوى ضمن سلسلة بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم 2024

المصدر: وام

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تنطلق غدا منافسات ألعاب القوى ضمن سلسلة بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم لعام 2024 في نسختها الـ 15، بمشاركة 573 لاعباً ولاعبة من 71 دولة، يتنافسون على مضمار نادي دبي لأصحاب الهمم.

وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وتستمر إلى 15 فبراير الجاري، وتستمد أهميتها هذا العام كونها المحطة التأهيلية الأخيرة للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية "باريس 2024".

وأكد ماجد العصيمي مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، أن نسخة عام 2024 تعتبر استثنائية ببلوغها عامها الـ 15 والتي تتزامن في نفس الوقت مع عام دورة الألعاب البارالمبية "باريس 2024".

وقال: وصول بطولات فزاع إلى قمة بطولات العالم من حيث أعداد الدول المشاركة وقيمة اللاعبين الذين يتصدرون الترتيب العالمي، هو ثمرة لبذرة زرعها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي قبل 15 عاما حيث كانت رؤية سموه تتمثل في تعزيز دور "أصحاب الهمم" في المجتمع من خلال الرياضة، إضافة إلى تعزيز دور الإمارات الحضاري في تمكين وتأهيل "أصحاب الهمم" لتحقيق الدمج الشامل في المجتمعات حول العالم.

وأشار إلى أن رعاية ومتابعة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، تعكس رؤية القيادة الرشيدة لاستدامة مسيرة النجاحات التي حققها نادي دبي لأصحاب الهمم وبطولات فزاع الدولية، وتشكل متابعة سموه الدائمة لكل المشروعات والمبادرات قيمة مضافة لتمكين "أصحاب الهمم" في المجتمع ودافعا قويا لهم للتميز والإبداع.

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