الشارقة بطلاً لـ "الكوميتيه" في "كاراتيه" عربية السيدات 2024

المصدر: الشارقة - البيان

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حقق نادي الشارقة لقب منافسات "الكوميتيه" في ختام مسابقات الكاراتيه، ضمن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، المقامة حالياً في نسختها السابعة برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتنظيم مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حتى 12 فبراير الجاري، بمشاركة 560 لاعبة، يمثلن 63 فريقاً من 15 دولة، ينافسن على ألقاب ثمانية ألعاب أولمبية.

وجاء حفل التتويج بحضور كل من سعادة حنان المحمود، نائب رئيس "عربية السيدات 2024"، ونورا علي الشامسي، مديرة "عربية السيدات 2024" بالإضافة إلى العديد من ممثلي وشركاء البطولة.

وأكمل الشارقة تألقه في اليوم الثاني لمنافسات الكاراتيه بعدما حصل على الميدالية الذهبية بجدارة، بينما جاء في المركز الثاني نادي الفتاة الكويتي الذي نال الميدالية الفضية، أما المركز الثالث والميدالية البرونزية فذهبا لناديي نصيب السوري والاتحاد السعودي.

في المقابل اعتلى نادي نصيب السوري صدارة لائحة الترتيب العام النهائي لمسابقة الكاراتيه في كلتا منافستيه في "الكاتا" و"الكوميتيه"، بعدما جاء في المركز الأول بحصوله على 8 ميداليات بواقع (ذهبيتين وفضية وخمس برونزيات)، وتبعه في المركز الثاني الشارقة الإماراتي برصيد أربع ميداليات بواقع (ذهبيتين وفضية وبرونزية)، وحل ثالثاً نادي شباب الأهلي الإماراتي برصيد ثلاث ميداليات؛ (ذهبيتين وفضية).

وحصل على المركز الرابع نادي الفتاة الكويتي برصيد خمس ميداليات ملونة توزعت بواقع (ذهبية وفضيتين وبرونزيتين)، وجاء في المركز الخامس نادي البشمركة العراقي برصيد أربع ميداليات هي (فضية وثلاث برونزيات)، وتبعه في المرتبة السادسة نادي الاتحاد الليبي برصيد ميدالية واحدة (فضية)، وحصل نادي الاتحاد السعودي على المركز السابع برصيد ثلاث ميداليات (برونزية)، ثم ثامناً نادي بلقيس اليمني برصيد ميدالية واحدة برونزية، وأخيراً في المركز التاسع نادي الرئيس العماني من دون رصيد من الميداليات.

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