بشرى حجيج رئيس لجنة الاحتكام تكشف عن جوائز «الأفضل» في «طائرة عربية السيدات 2024»

المصدر: الشارقة – عماد الدين إبراهيم

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كشفت الدكتورة المغربية بشرى حجيج رئيس لجنة الاحتكام عن جوائز»الأفضل«التي ستقدم في ختام مسابقة الكرة الطائرة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، المقامة حالياً برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتستمر حتى 12 فبراير الجاري.



8 جوائز

وقالت الدكتورة حجيج إنه بناء على القوانين واللوائح والمنظمة للبطولة وفق ضوابط فنية وإحصائية وبعد الرجوع للإحصائيات والتقارير المقدمة من المختصين ستقدم اللجنة ثماني جوائز للأداء المهاري الأفضل وستكون على النحو التالي» جائزة أفضل لاعبة في مركز المعد – جائزة أفضل لاعبة في مركز 2 - جائزة أفضل لاعبة في مركز 3 – جائزة ثاني أفضل لاعبة في مركز 3 - جائزة أفضل لاعبة في مركز 4 - جائزة ثاني أفضل لاعبة في مركز 4- جائزة أفضل لاعبة حر «ليبرو» - جائزة أفضل لاعبة شامل.

مخرجات أولمبية

وتوجهت رئيسة لجنة الاحتكام بوافر الشكر والتقدير وإنابة عن اللجنة التي تضم كلاً من:

«الدكتور خالد منصور الزغيبي»السعودية «– محمد حس»الجزائر«– مفيد الياس الشريط»سوريا«-هناء حمزة عبد المجيد»مصر«– عادل عبدالكريم البناء»البحرين«– وليد يونس النجار»الأردن «- حامد محمد الروسي»الإمارات«عضواً ومقرراً» إلى قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، على رعايتها الكريمة لهذه الدورة التي أثمرت عن مستويات تبشر لمستقبل عربي متطور لبنات العرب في الكرة الطائرة وفي بقية الألعاب الأخرى التي احتضنتها الدورة في نسختها السابعة التي كانت أقرب للأولمبياد المصغر

مهام فنية إدارية

ويذكر أن لجنة الاحتكام في مسابقة الكرة الطائرة في النسخة السابعة من الدورة كان منوطاً بها العديد من التكليفات الفنية والإدارية المهمة منها «إدارة الاجتماع الفني العام في اليوم الذي يسبق بداية المنافسة بحضور أعضاء لجنة الاحتكام ورؤساء الوفود والمدربين والحكام والأطباء والمنظمين - تنسيق كافة أمور المنافسة واتخاذ القرار النهائي بشأن أي احتجاجات، أو شكاوى متعلقة بالتنظيم، أو نتائج المباريات، أو الأمور التحكيمية بعد التشاور مع ممثلي اللجنة المعنية الأعضاء بلجنة الاحتكام. - اعتماد مخطط صالة المنافسة طبقاً لمخطط الاتحاد الدولي للصالات والقواعد الرسمية للكرة الطائرة. - الإشراف على وتنسيق خطط وتحضيرات حفلي الافتتاح والختام ومراسم توزيع الجوائز».

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