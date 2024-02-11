سبورتنج المصري وسلوى الصباح الكويتي يحجزان مقعديهما في نهائي «طائرة عربية السيدات 2024»

المصدر: الشارقة – عماد الدين إبراهيم

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خطف فريقا سبورتنج المصري وسلوى الصباح الكويتي بطاقتي التأهل إلى نهائي مسابقة الكرة الطائرة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، المقامة حالياً برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتستمر حتى 12 فبراير الجاري.

وذلك بعد الفوز المستحق على فريقي الشارقة الإماراتي وبيبلوس اللبناني وجاء فوز فريق سبورتنج المصري على فريق الشارقة لرياضة المرأة الإماراتي بنتيجة (3-صفر) بالأشواط (25-22 و25-17 و25 – 8 ) فيما فاز فريق سلوى الصباح الكويتي على فريق بيبلوس اللبناني بنتيجة ( 3-2 ) بالأشواط 25-22 و23-25 و25 – 22 و11-25 و 16-14 )

ترتيب المراكز

وفي مواجهات ترتيب المراكز من ( 5- 8) فاز فريق اكاد عنكاوا العراقي على فريق تل درة السوري بنتيجة 3 – صفر بالأشواط (25-22 و25-20 و25 – 20 ) فيما فاز فريق دي لاسال الأردني على فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك الإماراتي بنتيجة ( 3-2) بالأشواط 25-21 و19-25 و26 – 28 و 25-21 و13 -15 ) ليتواجها اليوم (الاحد) في تمام الثانية عشرة بصالة نادي خورفكان للألعاب الرياضية في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس

مواجهات اليوم

وفي المواجهة الأولى وفي تمام العاشرة من صباح اليوم الأحد يلتقي الخاسران من مواجهة اليوم تل درة السوري مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك لأجل تحديد المركزين السابع والثامن واكاد عنكاوا العراقي يلاقي فريق دي لاسال الأردني لتحديد المركزين الخامس والسادس.

فيما تختتم البطولة يوم غد الاثنين بمواجهة تحديد المركزين الرابع والثالث وتجمع بين الشارقة الإماراتي وبيبلوس اللبناني وستكون المباراة النهائية وختام النسخة السابعة من مسابقة الكرة الطائرة بين سبورتنج المصري وسلوى الصباح الكويتي.

البحرين تتألق بـ «4» ميداليات جديدة.. وظهور مصري بخماسية

واصلت لاعبات القوى البحرينية، تألقهن في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، بحصدهن يوم الجمعة، 4 ميداليات جديدة، في ثاني أيام «أم الألعاب» ضمن مسابقات النسخة السابعة للدورة،.واستطاعت لاعبات البحرين، في ثاني أيام منافسات القوى المقامة على ملاعب نادي الثقة للمعاقين، حصد 3 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، التي أضافتها البحرينيات إلى رصيد الميداليات الخمس الملونة (2 ذهب- 3 فضيات) اللواتي حصدنها في أول أيام «أم الألعاب».

اليوم الثاني

كما سجلت منافسات اليوم الثاني، سطوع لاعبات مصر بقوة، بنيلهن 5 ميداليات ملونة (2 ذهب- 1 فضة- 2 برونز)، كما فازت العراق بواقع 7 ميداليات (1 ذهب- 3 فضيات- 3 برونزيات)، وتواجدت لاعبات سلطنة عمان على منصات التتويج، بتتويجهن بفضية.

سباق 400

وجاءت أولى الميداليات الذهبية للبحرين في اليوم الثاني، عبر العداءة زينت محمد موسى، بفوزها في سباق 400 متر عدو، محققة زمناً قدره 54.58 ثانية، وجاءت زميلتها عواطف أحمد في المركز الثاني والميدالية الفضية بزمن 55.34 ثانية، وفي المركز الثالث جاءت العراقية دييه نزار رفيق بزمن 58.71 ثانية.

عداءات البحرين

وواصلت عداءات البحرين تألقهن، بفوز مارتا يوتا بذهبية سباق 800 متر جري، بزمن قدره 02:09.8 دقيقة، وحلت العراقية نرجس حسين سواعد في المركز الثاني بزمن 02:16.6 دقيقة، متفوقة على زميلتها العراقية سارة فاضل سواعد التي حلت بالمركز الثالث والميدالية البرونزية بزمن بلغ 02:23.5 دقيقة.

وفي نهائي الوثب الثلاثي فازت العراقية جاوان بهاء الدين حسن بالمركز الأول والميدالية الذهبية بقفزة سجلت 11.48 متراً، متفوقة بفارق أربعة سنتيمترات على المصرية آية وليد الدياسطي التي توجت بالميدالية الفضية.

نهائي (4X100) متر تتابع

وفي نهائي (4X100) متر تتابع، فازت البحرين بالمركز الأول بزمن بلغ 47.77 ثانية، وحلت عُمان بالمركز الثاني والميدالية الفضية بزمن قدره 49.92 ثانية، ومصر ثالثة والميدالية البرونزية بزمن بلغ 50.5 ثانية.

وفي الوثب العالي، ذهبت الميدالية الذهبية للمصرية آية وليد الدياسطي، بقفزها ارتفاع 1.70 متر، وظفرت لاعبات العراق بالميداليتين الفضية والبرونزية والمركزين الثاني والثالث، مع اللاعبتين مريم عبد الحميد (1.68 متر)، ورنين أحمد الزرجاوي (1.62 متر).



منافسات السباعي

وفي منافسات السباعي فازت المصرية نورة عبده عبدالحميد بالمركز الأول والميدالية الذهبية، فيما ذهبت الفضية للعراقية بنين أحمد الزرجاوي، البرونزية للمصرية شهد كامل السيد، بعد أن استطاعت المصرية نورة من قطع سباق 100 متر بزمن بلغ 16.51 ثانية، وأتبعته بالقفز العالي بوثبة سجلت 1.56 متر، ومن ثم رميها للجلة لمسافة 9.78 أمتار، وقطعها خط سباق 200 متر بالمركز الأول وزمن 28.22 ثانية، وتألقها بالوثب الطويل وتسجيلها لوثبة بلغت 4.79 أمتار، قبل أن تنتزع صدارة رمي الرمح برمية بلغت 23.70 متراً، واختتمتها بقطعها سباق مسافة 800 متر عدو بزمن بلغ 2:35.82 دقيقة.

«إنبي المصري» يتوج بذهبية منافسات «الفرق في» الطاولة «

حصد فريق إنبي المصري لقب منافسات الفرق في مسابقة كرة الطاولة، ضمن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، بمشاركة 560 لاعبة، يمثلن 63 فريقاً من 15 دولة، ينافسن على ألقاب ثماني ألعاب أولمبية. ونال إنبي الميدالية الذهبية عقب فوزه في المباراة النهائية على عالي البحريني 3-1 بعد مباراة مثيرة، إذ استهلت لاعبة الفريق المصري ندين أحمد علي الدولتلي اللقاء بتغلبها على البحرينية أمريتا أميت بهدكي بنتيجة (3-0) بواقع أشواط (11-9 و11-3 و11-4)، قبل أن تتمكن البحرينية مريم عبدالله العالي من معادلة النتيجة لفريقها بفوزها على المصرية ريم خالد العراقي بذات النتيجة (3-0)، وإنما بنتائج أشواط سجلت (11-8 و11-5 و13-11).

تفوق مصري

واستعاد فريق إنبي تفوقه بفوز اللاعبة هنا إبراهيم محمود على فاطمة عبدالله العالي (3-0) بواقع (11-8 و11-6 و11-1)، قبل أن تحسم اللاعبة ندين أحمد علي الدولتي اللقب لمصلحة الفريق المصري بفوزها بالمباراة الرابعة على مريم عبدالله العالي بنتيجة (3-1) بواقع (11-13 و11-7 و11-6 و11-6).

المركز الثالث

في المقابل حصد فريق حمادة الأردني المركز الثالث والميدالية البرونزية، عقب فوزه على المحافظة السوري بنتيجة (3-2)، في مباراة مثيرة، حيث تقدّم فريق حمادة بعدما تفوقت اللاعبة تيماء يوسف أبويمن على لارا آصف ضويا (3-0) بنتائج أشواط (11-6 و11-9 و11-6)، بينما فازت لاعبة المحافظة السوري هند عبدالرؤوف ظاظا على بتول باسم حسن بنتيجة 3-1( بنتائج أشواط (11-6 و11-8 و9-11 و11-6).

تفوق أردني

وأعادت اللاعبة براء محمد الوديان التقدم لفريق حمادة الأردني بتغلبها على أباء علي حلاق (3-2) بواقع (11-2 و11-7 و3-11 و5-11 و11-5) وتعادلت مجدداً هند عبدالرؤوف ظاظا لفريق المحافظة السوري بفوزها على تيماء يوسف أبويمن (3-0) بواقع (11-5 و11-5 و11-7)، لتذهب المواجهة إلى مباراة خامسة وفاصلة حسمت من خلالها اللاعبة بتول باسم حسن الميدالية البرونزية لفريق حمادة الأردني بفوزها على السورية لارا آصف ضويا بنتيجة (3-1)، بواقع (11-4 و11-9 و10-12 و11-5).

نجمات العرب يصوبن»القوس والسهم«نحو ذهب»عربية السيدات 2024«

تنطلق اليوم الأحد، بنادي البطائح الثقافي الرياضي، منافسات القوس والسهم، ضمن مسابقات دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، المقامة حالياً في نسختها السابعة برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حتى 12 فبراير الجاري، بمشاركة 560 لاعبة، يمثلن 63 فريقاً من 15 دولة، يتنافسن على ألقاب ثماني ألعاب أولمبية.

وعُقد أمس السبت، الاجتماع الفني لمنافسات القوس والسهم، التي تقام في فئتي (القوس المحدب الأولمبي) و(القوس المركب)، على أن تقام المنافسات وفق اللوائح والقوانين الخاصة باللعبة ودون أي تغييرات.

اكتمال عقد الفرق

وتشهد منافسات القوس والسهم، مشاركة كل من نادي الشارقة لرياضة المرأة، ونادي أبوظبي للقوس والسهم، ونادي النيل السوداني، ونادي الثقبة من المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى نادي الكويت، والبحرين.

واكتمل عقد الفرق يوم الخميس الفائت، وخاضت تدريباً مفتوحاً يوم الجمعة لمدة ساعتين، قبل أن تتواصل التدريبات اليوم السبت عقب الاجتماع الفني وإجراءات الفحص.

وتنطلق صباح اليوم الأحد منافسات الدور التمهيدي، على أن تعقبها الأدوار الإقصائية التي تبدأ عند الساعة الواحدة ظهراً بمنافسات الفردي، متبوعةً في الرابعة عصراً بمنافسات الفرق، ولتستأنف المنافسات غداً.

»العاصمة السعودي«يرافق»الأهلي البحريني«إلى اليوم الختامي في السلة

حجز فريق العاصمة السعودي رغم خسارته اليوم السبت أمام الأهلي البحريني (71-80)، مقعداً له برفقة الأهلي في اليوم الختامي من مسابقة كرة السلة، ضمن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، المقامة حالياً بنسختها السابعة برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حتى 12 فبراير الجاري، بمشاركة 560 لاعبة، يمثلن 63 فريقاً من 15 دولة، يتنافسن على ألقاب ثماني ألعاب أولمبية.

كما شهدت الجولة الختامية في الدور التمهيدي، فوز غاز الشمال العراقي على الفتاة الكويتي بنتيجة (75-67)، وليحقق الفحيص الأردني انتصاره السادس على التوالي بتغلبه على فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة (94-68).

وبختام الدور التمهيدي، تأهل فريقا الفحيص الأردني والثورة السوري وفق نظام البطولة إلى المباراة النهائية، بعد أن أنهيا الدور التمهيدي في المركزين الأول والثاني، وبرصيدي 12 نقطة للفحيص، مقابل 11 نقطة للثورة، وليرافقهما إلى اليوم النهائي كل من الأهلي البحريني وفريق العاصمة السعودي، بإنهائهما الدور التمهيدي بالمركز الثالث والرابع برصيدي 10 و8 نقاط على التوالي، على أن يمنح نظام البطولة مجدداً الفرصة لفريقي الأهلي والعاصمة لخوض مباراة أخيرة في اليوم الختامي، للمنافسة على آخر عتبات منصات التتويج، والميدالية البرونزية.

بدوره، ودع الفتاة الكويتي، وغاز الشمال العراقي البطولة، رغم تشاركهما رصيد الثماني نقاط ذاتها مع فريق العاصمة السعودي، بعد أن لعب فارق الأهداف في المواجهات المباشرة التي جمعت الأندية الثلاثة فيما بينها في الدور التمهيدي، دور الفيصل في منح بطاقة العبور لليوم الختامي لصالح لاعبات الفريق السعودي، بعد أن كان العاصمة قد فاز في اليوم الافتتاحي على غاز الشمال العراقي (95-78)، واتبعت في الجولة السادسة بتغلب الفتاة الكويتي على العاصمة السعودي (72- 68)، قبل أن يقدم فريق الفتاة بخسارته اليوم أمام غاز الشمال (67-75) هدية للعاصمة بتأكيد تأهله لليوم الختامي وإنهائه الدور التمهيدي بالمركز الرابع.

واستطاعت لاعبات غاز الشمال تحقيق الفوز على الفتاة الكويتي، بانتزاع العراقيات الأفضلية بنتائج الربعين الأول والرابع بواقع (21-13 و20-17)، فيما لم يشفع للاعبات الكويت نيل الأفضلية بنتيجة الربعين الثاني والثالث (20-18 و17-15) التي لم تكن كافية لهن للعودة بنتيجة المباراة.

بدورهن أكدت لاعبات الأهلي البحريني جدارتهن بالمركز الثالث في ختام الدور التمهيدي، بعد أن نجحت البحرينيات في الهيمنة على نتائج الفترات الأربع للقائهن أمام فريق العاصمة السعودي بواقع (26-24 و20-18 و22-18 و12-11).

ولم تجد حاملات اللقب سيدات نادي الفحيص صعوبة في انتزاع انتصارهن على صاحبات الضيافة»الشارقة الرياضي للمرأة«، بعد أن أحكمت الأردنيات قبضتهن على نتائج الفترات الثلاث الأولى للمباراة بواقع (35-14 و25-16 و15-14)، فيما اكتفت الإماراتيات بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الرابع (24-19) التي لم تكن كافية لهن بالعودة بنتيجة المباراة.

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