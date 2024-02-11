البلجيكية كوبيكي تنتزع صدارة طواف الإمارات للسيدات

المصدر: العين - البيان

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انتزعت بطلة العالم، البلجيكية لوتي كوبيكي، من فريق إس دي ووركس الهولندي، أمس، صدارة طواف الإمارات للسيدات، محققة صدارة المرحلة الثالثة، التي أقيمت برعاية «بريسايت»، في مدينة العين، الذي يقام في نسخته الثانية، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، وقطعت مسافة المرحلة البالغة 128 كلم، وصولاً إلى قمة جبل حفيت في 3:22:15 ساعات، وجاءت الشابة الأسترالية نيفي برادبيري، 19 عاماً، في المركز الثاني، بفارق 3 ثوانٍ عن البطلة، واحتلت الإسبانية المخضرمة مارغريتا غارسيا، 40 عاماً، المركز الثالث بفارق 32 ثانية عن المتصدرة، وجاءت الإيطالية غايا رياليني المتخصصة في المرتفعات رابعة، تليها الفرنسية ماريون بونيل.

وبفوزها بالمرحلة الثالثة، اقتربت البلجيكية كوبيكي من الفوز بلقب النسخة الثانية للطواف، وتصدرت الترتيب العام بزمن قدره 8:49:18 ساعات، فيما تركت الهولندية لورينا ويبيس بطلة المرحلتين الأولى والثانية الصدارة، واحتلت نيفي برادبيري من فريق كانيون سرام ريسينغ، المركز الثاني في الترتيب العام للطواف، تلتها الإسبانية مارغريتا غارسيا من فريق جايكو العلا، بينما تراجعت ويبيس إلى المركز 66.

وأنهت حاملة لقب النسخة الأولى للطواف، الإيطالية إليسا لونغو بورغيني في المركز السابع، متقدمة على متسابقة فريق الإمارات القابضة، سيلفيا بيرسيكو.

وحصدت البلجيكية كوبيكي القميص الأحمر، برعاية مياه العين، كمتصدرة للترتيب العام للطواف، واحتفظت لورينا ويبيس بالقميص الأخضر، برعاية تدوير لمتصدرة السباق بالنقاط، واحتلت الإيطالية كيارا كونسوني من فريق الإمارات القابضة، المركز الثالث في ترتيب النقاط برصيد 28 نقطة. ونالت الأسترالية نيفي برادبيري القميص الأبيض، برعاية برجيل القابضة، لأفضل متسابقة شابة، أما القميص الأسود، برعاية الدار، المخصص لمرحلة السرعة المتوسطة، فذهب إلى بطلة المرحلة كوبيكي.

وتوّج الفائزات بقمصان المرحلة الثالثة، كل من عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، مطر اليبهوني رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات، بحضور تشياوين يانج كبير مسؤولي الحلول في «بريسايت»، وعدد من مسؤولي الشركات والجهات الراعية، كما تم تكريم الشركاء

ويسدل الستار اليوم على منافسات الطواف، بالمرحلة الرابعة الأخيرة «مرحلة الدار» في أبوظبي، لمسافة 105 كلم، وتنطلق من متحف اللوفر أبوظبي، مروراً بالعديد من المعالم السياحية والثقافية في العاصمة، وصولاً إلى كاسر الأمواج.

وأكد سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي، أن الطواف يشهد تطبيق أعلى المعايير العالمية في التنظيم، وفقاً لخطة عمل متكاملة.

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