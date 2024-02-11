منتخب الإمارات للشراع الحديث بطل العرب    

المصدر: الكويت - البيان

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توج منتخبنا الوطني لرياضة الشراع الحديث بلقب البطولة العربية السادسة عشرة للشراع، التي اختتمت بالنادي البحري الكويتي بالسالمية، محرزاً 5 ميداليات (3 ذهبيات وفضية وبرونزية) متصدراً الترتيب العام.

أحرز الميداليات الذهبية الصاعد خليفة الرميثي في فئتي أوبتمست تحت 12 عاماً، وأوبتمست الترتيب العام، فيما نالت ضحى البشر الميدالية الذهبية فئة الكا 6 بنات، وحقق الصاعد عبدالرحمن عبدالله البحري الميدالية الفضية في فئة أوبتمست تحت 12 عاماً، ونال حمزة آل علي الميدالية البرونزية في فئة الكا 7.

وتوج الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة رئيس الاتحادين العربي والبحريني للشراع الأبطال، بحضور المستشار حمد راشد نصيب المنصوري، القائم بالأعمال في سفارة الإمارات لدى دولة الكويت، ومحمد العبيدلي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد العربي للشراع، وسالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية

وجرى خلال الحفل الختامي للبطولة تبادل الدروع التذكارية، وقام المستشار حمد راشد المنصوري القائم بالأعمال في سفارة الإمارات لدى الكويت بتسليم درع اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث إلى الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة رئيس الاتحاد العربي والبحريني للشراع.

وأهدى محمد العبيدلي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث رئيس الوفد إنجاز المنتخب إلى القيادة الرشيدة لدعمها المستمر وتشجيعها الدائم لأبناء الدولة من أجل رفع علم الإمارات عالياً في كافة المحافل العالمية والقارية والإقليمية.

وأشاد العبيدلي بعطاء وجهود أعضاء المنتخب، الذين قدموا ملاحم بطولية في السباقات على شاطئ المسيلة الكويتي، وثمن جهود الجهاز الفني المرافق ودعم واهتمام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الذي يرعى المواهب الوطنية.

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