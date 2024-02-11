«الشقي 96» بطل «النوف للمحامل الشراعية 43 قدماً»

المصدر: أبوظبي - وام

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توج المحمل «الشقي 96»، والعائد لمالكه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وبقيادة النوخذة خلف بطي المري، بلقب سباق النوف للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وجاء في المركز الثاني «نمران 259» لمالكه النوخذة عمر عبدالله محمد المرزوقي، وحل في المركز الثالث «الأريام» لمالكه النوخذة أحمد سالم أحمد الحمادي.

شارك في السباق أكثر من 100 محمل، وانطلق من منطقة شرق السعديات، لمسافة 18 ميلاً بحرياً، نحو خط النهاية، أمام مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وشهد تنافساً قوياً من نقطة الانطلاقة وحتى خط النهاية، حيث تبادلت محامل المقدمة الصدارة في المراحل المختلفة.

وكرم الفائزين، ماجد عتيق المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وخليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية بالنادي، وخليفة السويدي رئيس قسم الأكاديمية التابعة للنادي.

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