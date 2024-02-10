تتويج الفائزين في منافسات "الشيوخ" ضمن "كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور"

المصدر: وام

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اختتمت اليوم، منافسات أشواط "الشيوخ"، التي تميزت بتحقيق الطيور سرعات قصوى وسط منافسة قوية ومتقاربة على مدار 20 شوطاً في أربعة أيام شكلت واحدة من أقوى محطات "كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور"، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بميدان المركز في منطقة الروية، وتتواصل بمشاركة قياسية في النسخة الأكبر والأهم للحدث محلياً وإقليمياً.

وتوّج راشد حارب الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ودميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، الحاصلين على المراكز الأولى في أشواط الشيوخ، الذين تأهلوا إلى أشواط النخبة.

حضر التكريم راشد بن مرخان نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ومحمد عبد الله بن دلموك مدير إدارة الدعم المؤسسي وذلك عقب إقامة أشواط فئة القرموشة، وفيها حقق فريق " النيف ـ ج " شوط رمز الفرخ عن طريق الطير "جي 3 " بزمن وقدره 17.198، وجاء فريق " النيف " بالطير " جي 86 " في المركز الثاني بزمن وقدره 17.269 ثانية، أما المركز الثالث فذهب لفريق " النيف ـ م " من خلال الطير " جي 46 ".

أما في فئة القرموشة جرناس انتزع فريق " إم 7 " المركز الأول بالطير " صعايب " بزمن وقدره 16.654 ثانية، وجاء فريق " الظفرة فالكون " في المركز الثاني عن طريق الطير " جي 317 " بزمن وقدره 16.756 ثانية، وذهب المركز الثالث لفريق " اف 3 " من خلال الطير " 486 " بزمن وقدره 17.796 ثانية.

وفي أشواط بيور جير، تمكن فريق "النيف" من تحقيق المركزين الأول والثاني في شوط رمز الفرخ، بالطير "بي 18" بزمن 17.169 ثانية، والطير "بي 38" بـ 17.206 ثانية، ثم فريق "إم 7" بالطير "بي 39" بـ 17.286ثانية.

وتفوق فريق "إف3 إس" في شوط رمز الجرناس، بالطير "بي 11" بزمن 17.261 ثانية، يليه "إف 3" بالطير "12" بـ 17.311 ثانية، ليعود فريق "إف3 إس" ويحقق المركز الثالث بالطير "بي 73" بـ 17.350ثانية.

واعتبر دميثان بن سويدان أن الحافز بالتتويج بلقب ضمن بطولة كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور، رفع مستوى المنافسة، الأمر الذي جعل الأشواط مليئة بالندية وكسر العديد من الأرقام القياسية، من خلال مشاركة أبرز الفرق على الساحة الإقليمية في رياضة سباقات الصقور، والتي تضم نخبة الصقارين والطيور.

من جانبه وصف راشد حارب الخاصوني المشاركة في تلك النسخة من البطولة بالاستثنائية على مستوى المنافسات والأرقام، لافتاً إلى حرص جميع الفرق المشاركة على إحياء هذه الرياضة التراثية وإظهارها بأفضل الصور بعيداً عن حسابات الفوز والخسارة، بهدف ترسيخ الموروث الشعبي والاحتفاء به.

وتتواصل البطولة غداً "الأحد"، مع أشواط الناشئين في إطار حرص بطولات فزاع، على دعم الأجيال الواعدة وتحفيزها على الاستمرار في ممارسة هذه الرياضة التراثية، وهي المنافسات التي جعلت الكثير من الصقارين الحاليين ينطلقون من خلالها ويتمرسوا بمهاراتها، وستتم إقامة 8 أشواط للناشئين، في فئتي التبوع.

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