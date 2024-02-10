ريباكينا وكاستاكينا إلى نهائي بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تأهلت الكازاخستانية يلينا ريباكينا والروسية داريا كاستاكينا إلى نهائي بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس من فئة 500 نقطة، ضمن رابطة لاعبات التنس المحترفات لعام 2024، والتي يسدل الستار على منافساتها، غداً الأحد، بمجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

وتأهلت ريباكينا المصنفة الخامسة عالمياً، والأولى في البطولة، للمباراة النهائية بعد تغلبها في نصف النهائي، اليوم السبت، على الروسية ليودميلا سامسونوفا المصنفة 15، بمجموعتين مقابل مجموعة، إذ حسمت ريباكينا المجموعة الأولى بسهولة 6-0، وخسرت في المجموعة الثانية 4-6، ولكنها تمكنت من استعادة زمام الأمور وحسمت المجموعة الثالثة والمباراة 6-2.

وبانتصارها حققت ريباكينا أول فوز لها على مستوى المواجهات مع سامسونوفا بعدما فازت الأخيرة في جميع مواجهاتهما الأربعة السابقة، وأصبحت ريباكينا على بعد فوز واحد لتحقق لقبها الثاني في عام 2024 بعدما فازت بلقب بطولة بريسبان في الأسبوع الأول من الموسم.

وصعدت داريا كاستاكينا المصنفة 14 إلى النهائي بفوزها الصعب على البرازيلية بياتريس حداد مايا 6-3 و4-6 و7-6 في مباراة استمرت ساعتين و59 دقيقة، ليكون الفوز هو الأول للاعبة الروسية على واحدة من المصنفات الـ 20 الأوائل منذ فوزها على كارولينا بليسكوفا المصنفة 18 في ايستبورن صيف العام الماضي.

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