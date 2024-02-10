طبيبة سبورتنج المصري تعالج لاعبة أكاد عنكاوا العراقي منافستها في «طائرة عربية السيدات 2024»

المصدر: الشارقة - عماد الدين إبراهيم

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تجسيداً للروح الرياضية بين الفرق المشاركة في النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، هبت طبيبة سبورتنج المصري نادين الشيمي لمعالجة نورما إسحق، لاعبة أكاد عنكاوا العراقي، بعد إصابتها في كاحلها الأيسر أثناء مباراتهما مع فريق الشارقة الإماراتي، وهي لفتة إنسانية طيبة وروح رياضية عالية وجدت إشادة وصدى من جميع الفرق ومتابعي مواجهة الشارقة وأكاد عنكاوا العراقي.

سلوك نبيل

بدورها أعربت نورما إسحق، لاعبة أكاد عنكاوا العراقي، عن شكرها وتقديرها لطبيبة سبورتنج نادين الشيمي، ووصفت سلوكها بالنبيل والمتوقع في مثل هذه البطولات التي تحمل روح الإخاء والمحبة، وهو تجمع رياضي نبيل يجمع الأشقاء العرب.

وصية «الوالدة»

وقالت نورما، لاعبة أكاد عنكاوا العراقي: «إن جميع اللاعبات والمشاركات في البطولة يضعن وصية «الوالدة» سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، حول الروح الرياضية والمحبة ونبل العطاء نصب أعينهن، وهي توجيهات سامية جسدتها جميع المشاركات في هذه البطولة، منهن الدكتورة المصرية النبيلة التي لم تتعامل معي بصفتي منافسة متوقعة لها في المربع الذهبي».

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