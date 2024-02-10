عبدالله بوزنجال المحلل والمعلق التلفزيوني: المحترفات رفعن سقف التحديات في «طائرة عربية السيدات 2024»

المصدر: الشارقة - البيان

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قدم المعلق والمحلل التلفزيوني في قناة الشارقة الرياضية عبدالله بوزنجال رؤية تحليلية نقدية للأدوار التمهيدية وتوقعاته لمواجهات الأربعة الكبار في نصف نهائي منافسات كرة الطائرة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، المقامة حالياً بنسختها السابعة، برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتستمر حتى 12 فبراير الجاري.

روح نبيلة وتوجيهات سامية

وقال بوزنجال إن وجود المحترفات في معظم الفرق التي شاركت في النسخة السابعة كان علامة فارقة رفعت من سقف التحديات التنافسية وسط اللاعبات وفرق البطولة، وبات الأداء احترافياً وممتعاً تسوده الروح الرياضية العالية في جميع الأوقات، أي أن قوة الأداء والندية والجدية التنافسية لم «تفسد للود قضية»، وكانت الروح الرياضية هي السائدة، وهو ما وجهت به قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بناتها اللاعبات في حفل تدشين النسخة السابعة التي تقام برعاية كريمة من سموها.

تطور المواطنات

وحول مستويات اللاعبات المحليات «المواطنات» في جميع الفرق المشاركة في البطولة، يقول بوزنجال: «اللاعبات المواطنات المشاركات في النسخة السابعة من هذه البطولة قدمن مستويات تقارب مستويات المحترفات، ووضح تماماً أنهن اكتسبن منهن خبرات تنافسية كبيرة، وتبين ذلك من خلال الدور التمهيدي وربع النهائي، كلها مستويات تؤكد تطور كرة الطائرة العربية وتقدم مستويات متميزة في هذه النسخة».

محترفات مصريات

ووصف بوزنجال مستوى اللاعبات المصريات المرشحات بقوة للفوز بلقب النسخة الحالية بقوله: «أقل ما توصف به جميع اللاعبات المصريات أنهن محترفات مصريات يقدمن مستويات رائعة لا تقل عن مستويات اللاعبات المحترفات الأجنبيات في البطولة، وهو ما جعلهن المرشحات بقوة للتتويج باللقب، خاصة بعد فوزهن السهل أمس الجمعة على فريق تل درة السوري».

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