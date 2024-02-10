سيدات البحرين يتصدرن اليوم الأول من أم الألعاب في «عربية السيدات 2024»

المصدر: الشارقة – عماد الدين إبراهيم -تصوير– زيشان احمد

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شهد اليوم الأول من منافسات ألعاب القوى منافسات مثيرة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، المقامة حالياً برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتستمر حتى 12 فبراير الجاري.

واحتضن نادي الثقة منافسات ألعاب القوى، وسط حضور رفيع من المسؤولين عن اللعبة محلياً وعربياً وخليجياً، يتقدمهم الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، رئيسة لجنة تكافؤ الفرص باتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، واللواء الدكتور محمد المر، رئيس الاتحاد الإماراتي لألعاب القوى، ونبيل عاشور، رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة اليد، رئيس اللجنة الفنية لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، وطلال منصور، العداء القطري الشهير وصاحب الإنجازات الرائعة في أم الألعاب والملقب بأسرع رجل في آسيا، وعدد كبير من مسؤولي الاتحاد العربي.

5 نهائيات

وأقيمت، أول من أمس الخميس، 5 نهائيات في الفترة المسائية، بعد المرحلة التمهيدية التي جرت صباحاً، في منافسات نجحت خلالها فتيات البحرين في انتزاع 5 ميداليات ملونة، بواقع ذهبيتين في سباقي 100 متر حواجز، و10 آلاف متر جري، وثلاث ميداليات فضية في كل من سباق 100 متر عدو، و1000 متر جري، ومسابقة رمي القرص.

بدورها حصلت العراق على 4 ميداليات ملونة، واحدة ذهبية جاءت في الوثب الطويل، وفضية وبرونزية في سباق 100 متر حواجز، وبرونزية سباق 1000 متر جري.

ذهبية ليبية

وحصلت ليبيا على ذهبية واحدة في رمي القرص، وفازت لبنان بميدالية ذهبية في 100 متر عدو، وحصلت مصر على ميدالية فضية في 100 متر عدو، وحصلت الكويت على برونزيتين في رمي القرص، والوثب الطويل، وبرونزية واحدة من نصيب سلطنة عمان في 100 متر عدو.

البصمة البحرينية

وجاءت البصمة البحرينية واضحة بعد فوز العداءة بونتيو إيداو بذهبية 10 آلاف متر جري بزمن 34:02.33 دقيقة، متفوقة على زميلتها تغشت حاشاو بيالي، التي حازت الميدالية الفضية بزمن 34:02.79 دقيقة، بينما حلت في المركز الثالث وحصدت الميدالية البرونزية العراقية ديانا كريم لامي بزمن 39:02:5 دقيقة.

أمينات جمال

وفي سباق 100 متر حواجز فازت البحرينية أمينات جمال بالميدالية الذهبية بزمن 12:39 ثانية، وجاءت العراقية دلسوز عبيد نجيم في المركز الثاني والميدالية الفضية بزمن 15:24 ثانية، وحلت زميلتها ديرين بختيار علي في المركز الثالث والميدالية البرونزية بزمن 15:27 ثانية.

ذهبية لبنانية

وفي 100 متر عدو فازت اللبنانية ميسا وليد معوض بالمركز الأول والميدالية الذهبية بزمن 12:24 ثانية، وجاءت البحرينية زينب موسى محمد في المركز الثاني ونالت الميدالية الفضية بزمن 12:42 ثانية، واحتلت البحرينية عزة سلطان اليعربية المركز الثالث وحصدت الميدالية البرونزية بزمن 12:59 ثانية.

ذهب عراقي

وفي مسابقة الوثب الطويل فازت العراقية مريم عبدالحميد عبد الإله بالميدالية الذهبية بقفزة بلغت 5 أمتار و33 سنتيمتراً، وجاءت المصرية نور عبده عبدالحميد في المركز الثاني بقفزة سجلت 5 أمتار و17 سنتيمتراً، وذهب المركز الثالث والميدالية البرونزية للكويتية عائشة وليد الخضر بقفزة اقتصرت على 5 أمتار و15 سنتيمتراً.

رقم قياسي جديد

وشهدت منافسات رمي القرص انتزاع الليبية رتاج سالم السائح الميدالية الذهبية برقم قياسي جديد على صعيد هذه المسابقة بعد أن رمت المطرقة إلى مسافة بلغت 50 متراً و17 سنتيمتراً، وحلت ثانية البحرينية نور سالم جاسم برمية بلغت 40 متراً و23 سنتيمتراً، وجاءت الكويتية عائشة وليد الخضر بالمركز الثالث والميدالية البرونزية برمية بلغت 38 متراً و56 سنتيمتراً.

بطولة متخصصة للسيدات

وعبّر اللواء الدكتور محمد المر، رئيس الاتحاد الإماراتي لألعاب القوى، عن سعادته بالمستوى الذي شاهده في اليوم الأول لمنافسات ألعاب القوى بنادي الثقة للمعاقين، مشيراً إلى التطور الكبير في الأرقام ورغبة كل المتسابقات في التواجد على منصات التتويج، وقال: «استضافة مثل هذه البطولات تخدم الرياضة بدولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة وأنها بطولة متخصصة للسيدات، ولدينا عناصر نسائية في مجال الرياضة حققن إنجازات كبيرة».

زيادة المهارات

وأضاف: «عندما أتحدث عن ألعاب القوى التي أمثلها فيجب الإشارة إلى أنه في آخر عامين ذهبت أكثر الميداليات إلى العنصر النسائي، سواء كانت على المستوى الخليجي أو العربي أو غرب آسيا، ودورة الألعاب العربية الحالية هي مرحلة مهمة ومحطة لكل اللاعبات لزيادة المهارات والثقة والاحتكاك بالمدارس المختلفة والتنافس الرائع بين اللاعبات سواء داخل منتخب الإمارات نفسه، وكذلك مع بقية اللاعبات من البلدان العربية الأخرى، وهو ما يسهم في رفع كفاءة اللاعبات».

خبرات كبيرة

وعن التنظيم قال اللواء الدكتور محمد المر: «إمارة الشارقة، وتحديداً نادي الشارقة لرياضة المرأة، أصبح لديها خبرات كبيرة في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تخدم المجتمع الرياضي، ليس فقط على مستوى الدولة، بل في الوطن العربي الكبير، وما شاهدته من علامات الرضا على وجوه كل المشاركات من لاعبات ومسؤولين أيضاً يجعلنا نفتخر بمثل هذا التنظيم».

«عالي البحريني» و«إنبي المصري» يتأهلان إلى نهائي طاولة «عربية السيدات 2024»

تأهل فريقا عالي البحريني وإنبي المصري إلى نهائي منافسات كرة الطاولة ضمن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، وأكد الفريقان الترشيحات التي صبت في صالحهما منذ بداية البطولة بأنهما المرشحان الأبرز لخوض المباراة النهائية، بعدما حققا العلامة الكاملة في دور المجموعات، قبل أن يواصلا تألقهما في نصف النهائي، إذ سيخوضان مواجهة من العيار الثقيل على الميدالية الذهبية في صالة مؤسسة رياضة المرأة بالشارقة.

وجاء تأهل عالي البحريني إلى النهائي بعدما حقق الفوز على المحافظة السوري، والشارقة الإماراتي في دور المجموعات، وأتبع ذلك بتجاوز عقبة حمادة الأردني في دور الأربعة.

وعلى الطرف الآخر، تغلب إنبي المصري على الفتاة الكويتي وحمادة الأردني في دور المجموعات، واستكملت بالفوز على المحافظة السوري في نصف النهائي، ليضرب موعداً في النهائي مع عالي البحريني، على أن يخوض فريقا حمادة الأردني والمحافظة السوري مواجهة أخيرة للمنافسة على آخر منصات التتويج والميدالية البرونزية.

من جهته أشاد نبيل مأمون، عضو لجنة القواعد في الاتحاد الدولي لكرة الطاولة وحكم عام المسابقة في النسخة السابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، بأداء الفرق الأربعة في نصف النهائي، موضحاً أن مستوى البطولة جاء تصاعدياً، بعدما دخلت اللاعبات أجواء البطولة، خصوصاً أنهن شاهدن طريقة لعب كل فريق في مرحلة المجموعات.

المباراة النهائية

وقال: «استحق إنبي المصري وعالي البحريني التأهل إلى المباراة النهائية، خاصة أنهما قدما أفضل المستويات في الدور الأول، وتصدر كل فريق مجموعته، كما كانا مرشحين بقوة لتجاوز حمادة البحريني والمحافظة السوري في المربع الذهبي، بينما في الوقت نفسه يستحق فريقا حمادة والمحافظة التهنئة والتحية على المستوى الرائع الذي قدمته اللاعبات».

وأشار مأمون إلى أن التنظيم جاء على قدر التوقعات والتطلعات، موضحاً: «دولة الإمارات عودتنا على تنظيم أفضل البطولات الرياضية، ولا شك أن إمارة الشارقة برهنت خلال السنوات الماضية على تنظيم نسخة استثنائية للدورة العربية للسيدات التي أصبحت علامة فارقة وبارزة بالنسبة للمرأة على مستوى الوطن العربي».

وأضاف: «بالنسبة إلى بطولة كرة الطاولة، الصالة التي استضافت المنافسات رائعة ومهيأة لاستضافة البطولات الدولية، بعدما تم توفير كافة التجهيزات التي تحتاجها الفرق المشاركة والحكام والإداريين، إلى جانب أن الأجواء الخاصة بتنظيم البطولة إيجابية ورائعة من الجوانب كافة، سواء من استقبال الوفود المشاركة أو الإقامة وتقديم تسهيلات لجميع المشاركين في هذا العرس العربي الكبير».

الثورة السوري يضرب موعداً مع الفحيص الأردني في نهائي «سلة الأندية العربية»

ضرب الوافد الجديد فريق الثورة السوري موعداً مساء الاثنين المقبل مع حامل اللقب فريق الفحيص الأردني، في المباراة النهائية لمسابقة كرة السلة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، عقب الفوز المستحق لفريق الثورة على حساب الأهلي البحريني، جاء بفارق 20 نقطة وبنتيجة (85-65) في مباراة جمعتهما أمس الجمعة على صالة نادي البطائح لحساب الجولة قبل الختامية من منافسات الدور التمهيدي.

الدور التمهيدي

واختتم الثورة بانتصاره على الأهلي مشواره في الدور التمهيدي لمسابقة كرة السلة، معززاً رصيده إلى 11 نقطة، والتقدم مؤقتاً إلى مركز الصدارة، متفوقاً بفارق نقطة واحدة عن الفحيص الأردني الذي ضمن مبكراً التأهل للمباراة النهائية، ويخوض غداً الجولة الختامية في الدور التمهيدي، التي تجمعه في الواحدة ظهراً مع صاحب الضيافة الشارقة الإماراتي.

نظام الدوري

وقضى نظام مسابقة كرة السلة بأن يقام دورها التمهيدي بنظام الدوري من مرحلة واحدة، وبمشاركة سبعة أندية، تسفر نتائجه عن منح صاحبي المركزين الأول والثاني في ختام التمهيدي الحصول حصراً على بطاقتي التأهل للمباراة النهائية، وهو ما نجح في تحقيقه الفحيص الأردني، أول من أمس الخميس، بفوزه على الثورة السوري بنتيجة (76-42) محافظاً من خلاله على سجله الخالي من الهزائم، وتأكيده التأهل المبكر دون الحاجة إلى نتيجة مباراته في الجولة الختامية من التمهيدي أمام الشارقة الإماراتي، قبل أن يحجز الثورة مقعده في النهائي بتحقيقه الفوز في خمس مباريات مقابل تجرع الهزيمة في مناسبة واحدة.

بروفة أخيرة

وأكدت سيدات فريق الثورة في بروفة أخيرة أمام الأهلي البحريني جدارتهن في بلوغ المباراة النهائية، بعد أن أحكمت اللاعبات السوريات قبضتهن على نتائج الربعين الأول والثاني ومن ثم الربع الرابع بواقع (25-10 و23-19 و18-16)، بينما اكتفت لاعبات الأهلي البحريني بنيل أفضلية خجولة بنتيجة الربع الثالث (20-19).

الجولة الختامية

يذكر أن الجولة الختامية اليوم السبت، التي تستهل في الحادية عشرة صباحاً بلقاء غاز الشمال العراقي والفتاة الكويتي، متبوعة بمواجهة الفحيص أمام الشارقة، ومن ثم الأهلي البحريني مع العاصمة السعودي، ستحدد أيضاً هوية الفريقين اللذين ينهيان الدور التمهيدي بالمركزين الثالث والرابع، ويتأهلان بدورهما لخوض مباراة أخيرة في الدور الختامي على آخر عتبات منصات التتويج والمنافسة على الميدالية البرونزية.

«الشارقة» يواجه «سبورتنج» و«سلوى» ينازل «بيبلوس»

أفصحت منافسات كرة الطائرة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، المقامة حالياً بنسختها السابعة، عن مواجهات الأربعة الكبار «مربع الذهب»، حيث يواجه الشارقة الإماراتي نظيره سبورتنج المصري، بينما يلاقي فريق سلوى الصباح الكويتي نظيره بيبلوس اللبناني، اليوم السبت، في صالة نادي خورفكان الرياضية.

إفصاح مثير

وجاء الإفصاح عن مواجهات الغد الحاسمة في مربع الأربعة الكبار بعد أربع مباريات قوية شهدتها صالة نادي خورفكان الرياضي أمس الجمعة، حيث التقى في المباراة الأولى سبورتنج المصري ونظيره السوري تل درة، وخطفت المصريات بطاقة الترقي للمربع الذهبي بسهولة ويسر بالفوز على السوريات 3-صفر بالأشواط (25-9 و25-8 و25-8)، بينما نال فريق الشارقة الإماراتي البطاقة الذهبية الثانية بعد مواجهة مثيرة مع فريق أكاد عنكاوا العراقي، وفاز بنتيجة (3-1) بالأشواط ( 21-25 و25-15 و25-16 و25-19) بعد مباراة وصفت بأنها الأروع والأجمل في البطولة حفلت بالندية والإثارة والفدائية من جانب لاعبات الفريقين، خاصة نورما إسحق، لاعبة أكاد عنكاوا، التي تحاملت على نفسها وأكملت الشوط الرابع بعد تلقيها علاجاً ناجحاً من طبيبة الفريق المصري الدكتورة نادين علي الشيمي.



ثنائي الذهب

أما الثنائي المكمل لمربع الأربعة الكبار في مواجهات الغد المؤهلة للنهائي فيضم سلوى الصباح الكويتي ونظيره بيبلوس اللبناني، حيث خطف فريق سلوى الصباح البطاقة الثالثة بعد مواجهة قوية مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك، وفاز عليه بثلاثية نظيفة بالأشواط ( 25-12 و25-16 و25-14).

ونال فريق بيبلوس اللبناني المقعد الذهبي عبر الفوز على فريق دي لاسال الأردني، بنتيجة (3-صفر) بالأشواط ( 25-7 و25-17 و25-10) بعد مباراة حفلت بالندية تقاسم فيها الفريقان الأداء القوي.

ترتيب المراكز

وستلعب الفرق الأربعة التي خسرت في مواجهات اليوم مباراتي تحديد المراكز من (5-8) غداً، وستكون المباراة الأولى في تمام التاسعة صباحاً بصالة نادي خورفكان، وتجمع بين تل درة السوري، الذي خسر من سبورتنج المصري، وأكاد عنكاوا العراقي، الذي خسر من الشارقة الإماراتي.

ويلتقي في المواجهة الثانية في تمام الحادية عشرة فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك، الذي خسر من فريق سلوى الصباح الكويتي مع فريق دي لاسال الأردني، الذي خسر من فريق بيبلوس اللبناني.



بطولة ممتعة

كريم بن عياد، المدير الفني لفريق الشارقة، وصف مباراتهم مع فريق أكاد عنكاوا العراقي بأنها كانت عبارة عن مباراة كؤوس وبطولة ممتعة، الكل استمتع بها، ولا خاسر فيها بعد الأداء الرائع الذي قدم فيه الفريقان مباراة متكاملة، رغم تحفظاته على الأخطاء الكثيرة التي وقعت فيها لاعبات فريقه، ووعد بمعالجتها في مباراة الغد أمام فريق سبورتنج المصري.

شباب الأهلي والشارقة يهديان الإمارات 6 ميداليات في افتتاح "كاراتيه عربية السيدات"

أهدى فريقا شباب الأهلي والشارقة الإمارات 6 ميداليات في افتتاح منافسات الكاراتيه، ضمن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، وحصد الفريقان ثلاث ميداليات ذهبية وفضيتان وبرونزية، حيث فازت لاعبة شباب الأهلي شيخة اليافعي بذهبية كاتا الفردي، كما نال فريق شباب الأهلي ذهبية الكاتا الجماعي، بينما حصلت لاعب الشارقة سارة حاتم العامري على ذهبية وزن تحت 61 كجم، ونالت لاعبة شباب الأهلي هلا خالد بن حيدر فضية وزن تحت 61 كجم، ولاعبة الشارقة حوراء محمد العجمي فضية وزن تحت 50 كجم، وأخيراً حصلت لاعبة الشارقة اليازية خالد زيد على برونزية وزن تحت 55 كجم.

نصيب السوري

وتفصيلاً جاءت المنافسات قوية بمشاركة تسعة أندية، حيث حصل فريق نصيب السوري على أكبر عدد من الميداليات، برصيد سبع ميداليات، بواقع ذهبيتين وفضية وأربع برونزيات، وتبعه في الترتيب شباب الأهلي برصيد ذهبيتين وفضية ثم نادي الفتاة الكويتي برصيد أربع ميداليات بواقع ذهبية وفضية وبرونزية، وجاء في المركز الرابع نادي الشارقة برصيد ثلاث ميداليات هم ذهبية وفضية وبرونزية، وفي المركز الخامس نادي الاتحاد السعودي برصيد فضيتين، ونادي البشمركة العراقي سادساً برصيد أربع ميداليات بواقع فضية وثلاث برونزيات، وفي المركز السابع نادي الاتحاد الليبي برصيد فضية، وفي المركز الثامن نادي بلقيس اليمني برصيد برونزية واحدة، بينما لم يحصل نادي الرئيسي العماني على أية ميداليات.

ذهبية كاتا الفردي

وأقيمت ست مسابقات في اليوم الافتتاحي، إذ فازت بذهبية كاتا الفردي لاعبة شباب الأهلي شيخة اليافعي، وحصلت على الفضية لاعبة نصيب السوري هديل ماهر، والبرونزية للاعبة الفتاة الكويتي دلال جاسم، ولاعبة البشمركة العراقي أورين أماج.

ذهبية كاتا الجماعي

وفاز فريق شباب الأهلي بذهبية كاتا الجماعي والفضية من نصيب الفتاة الكويتي البرونزية للاتحاد السعودي والبشمركة العراقي، أما وزن تحت 50 كجم حصلت لاعبة الفتاة الكويتي سلامة رضا سلطان على الميدالية الذهبية، والفضية إلى لاعبة الشارقة حوراء العجمي، والبرونزية لكل من لاعبة الاتحاد السعودي لجين الجفري ولاعبة نصيب السوري رهف وليد إبراهيم.

وزن تحت 55 كجم

وفي وزن تحت 55 كجم فازت لاعبة نصيب السوري ميس ناصر بالميدالية الذهبية، ولاعبة الاتحاد الليبي سما سهيل بالفضية، ولاعبة الشارقة اليازية خالد ولاعبة بلقيس اليمني بالميدالية البرونزية، بينما نالت ذهبية وزن تحت 61 كجم لاعبة الشارقة سارة حاتم العامري، والفضية ذهبت إلى لاعبة شباب الأهلي هلا خالد بن حيدر، والبرونزية من نصيب لاعبة الفتاة الكويتي أسرار عيسي جاسم ولاعبة نصيب السوري لوتس خلدون قطيني، وأخيراً في وزن تحت 68 كجم فازت لاعبة نصيب السوري نتالي وليم عزام بالميدالية الذهبية وحصلت لاعبة البشمركة العراقي لانه كامران على الميدالية الفضية، وزميلتها في الفريق نفسه اللاعبة جراخان جعفر رضا على الميدالية البرونزية التي حصلت عليها أيضاً لاعبة نصيب السوري خلود يوسف.

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