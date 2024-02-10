منتخب السيدات يهزم نظيره العراقي ودياً

المصدر: دبي - البيان

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فاز منتخبنا للسيدات على نظيره العراقي بهدف دون مقابل ودياً بملعب ذياب عوانة في مقر اتحاد الكرة بدبي ضمن استعداداته للمشاركات المقبلة، وتتجدد المواجهة الودية بين المنتخبين غداً على الملعب نفسه.

وأكدت أمل بوشلاخ، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة الكرة النسائية، أن المنتخب قدم أداءً مميزاً خلال المباراة، محققاً الفوز، وهو أمر إيجابي للاعبات والجهاز الفني بقيادة المدربة حورية الطاهري، وقالت: اللجنة حريصة على توفير كل احتياجات منتخب السيدات بهدف الإعداد الجيد للبطولات المقبلة.

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