أُنس جابر تودع «مبادلة أبوظبي للتنس» 

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

ودعت التونسية أُنس جابر، أمس، بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس (فئة 500) نقطة، والتي تختتم منافساتها غداً، بمجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية.

وخسرت أُنس جابر المصنفة السادسة عالمياً، في الدور ربع النهائي للبطولة، أمام البرازيلية بياتريس حداد مايا المصنفة 13 على العالم، بمجموعتين مقابل لا شيء وبنتيجة 6 - 3 و6 - 4 في واحدة من مفاجآت البطولة، باعتبار أنس جابر إحدى أبرز المرشحات للفوز باللقب.وصعدت حداد مايا (27 عاماً) إلى نصف نهائي البطولة للعام الثاني على التوالي، لتلتقي مع الروسية داريا كاستاكينا التي فازت على الرومانية سورانا كريستيا بمجموعتين 6 - 2 و6 - 0.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز