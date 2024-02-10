عجمان تعلن استضافة بطولة آسيا لبناء الأجسام 2026

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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أعلنت دائرة التنمية السياحية في عجمان، عن استعدادها لاستضافة بطولة آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية الـ 57 عام 2026، في خطوة استراتيجية لتعزيز مكانتها كوجهة سياحية، جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد مساء أمس في نادي شرطة عجمان للرياضة والرماية، حضره الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ورافائيل سانتونغا، رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وعادل فهيم، رئيس الاتحاد العربي ونائب أول لرئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الرياضية ووسائل الإعلام.

وتمثل بطولة آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية التي ترعاها وتنظمها دائرة التنمية السياحية في عجمان فرصة فريدة لإمارة عجمان لعرض تنوعها وجاذبيتها كوجهة سياحية رياضية، ومن المقرر أن تُقام البطولة في مايو 2026 في إمارة عجمان، ما يعزز مكانتها كمضيفة لفعاليات رياضية دولية.

وتشكل الفعاليات الجانبية جزءاً مهماً من تجربة الزوار خلال فترة البطولة، وتعكس فعالياتها الثقافة والتراث المحلي، مما يمنح الزوار فرصة استكشاف الجوانب المتعددة خارج النطاق الرياضي، وتتضمن هذه الفعاليات الفنون الشعبية، والمأكولات التقليدية، والعروض الفنية.

خطوة استراتيجية

وقال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان: «تعد استضافة بطولة آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية في عام 2026 خطوة استراتيجية تعكس التزام إمارة عجمان بتعزيز دورها كوجهة سياحية رياضية متقدمة، وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤيتنا المستقبلية لتعزيز التنمية الاستراتيجية الشاملة في إمارة عجمان».

بطولة مميزة

وقال الشيخ عبد الله بن حمد الشرقي، رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية: «نحن عازمون على تقديم بطولة آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية في عام 2026 بمستوى عال من التنظيم والاحتراف، حيث سنضع الجميع في قلب الأولويات، كما سنعمل بجدية لضمان تجربة فريدة تتسم بالتميز والنجاح الذي يتناسب مع الطموحات الرياضية للمشاركين».

تعزيز التفاعل

ومن جانبه قال الدكتور رافائيل سانتونغا، رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية: «بطولة آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية تمثل فرصة رائعة لتعزيز التفاعل الرياضي وتبادل الثقافات. نتطلع إلى شراكة ناجحة مع إمارة عجمان لتحقيق النجاح».

وقال محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية: «تعكس استضافة بطولة آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية 2026 التزام إمارة عجمان بجذب الأحداث الرياضية العالمية، وتعزز مكانتها كوجهة سياحية ورياضية، مما يسهم في جذب الانتباه العالمي. نحن فخورون برعاية وتنظيم هذا الحدث الذي يجمع لاعبين من 26 دولة، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويزيد من الإشغال الفندقي. نعبر عن تقديرنا للجهود المبذولة ونتطلع إلى تحقيق تجربة رياضية ناجحة في إمارة عجمان».

كما علق دكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاد العربي ونائب أول لرئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية: «إن استضافة عجمان لهذا الحدث الكبير تعكس التفاني في تعزيز رياضة بناء الأجسام في المنطقة. سنعمل جاهدين لجعل هذا الحدث ذا طابع فريد وإضافة إيجابية للسياحة الرياضية في المنطقة».

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