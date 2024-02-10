تتويج أبطال «الذراع الأقوى» في «الرياضية العمالية»

المصدر: دبي - البيان

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فاز لاعبو شركات «ديزرت غروب» و«دلسكو» و«دتكو» بلقب بطولة مصارعة الذراعين «الذراع الأقوى» التي أقيمت ضمن منافسات النسخة الخامسة من «الدورة الرياضية العمالية» الأكبر من نوعها والتي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، وتقام تحت شعار «إسعادهم هدفنا» في مختلف الملاعب في دبي، وتستمر حتى 11 مارس من سنة 2024، وتتضمن 11 لعبة رياضية وهي: كرة السلة، وكرة القدم، وسباق الطريق، ومصارعة الذراعين، والريشة الطائرة، والكرة الطائرة، والسباحة، وشد الحبل، واليوغا، والكريكت، ورياضة الكبادي.

وتوج اللاعب سعيد خان من شركة ديزرت غروب بلقب بطولة مصارعة الذراعين لفئة الوزن الثقيل بعد تغلبه على اللاعب كمالجيت سينغ من شركة دتكو، فيما فاز اللاعب محمد آشليك من شركة دلسكو بالمركز الأول في منافسات الوزن الخفيف بعد تغلبه على محمد إبراهيم من شركة دلسكو، وفي فئة الوزن المتوسط فاز جواد بت من شركة دتكو بالمركز الأول بعد تغلبه على هاريش شاندروز من شركة دلسكو.

وأدار تحكيم منافسات البطولة براديش ميثال البطل الدولي لمصارعة الذراعين وبطل الإمارات لمصارعة الذراعين، وأنيل كومار بطل رفع الأثقال الدولي، وشهدت البطولة مشاركة واسعة ومتابعة جماهيرية كبيرة في المنافسات التي أقيمت في المنطقة الرياضية أرينا دلسكو بمنطقة القوز بدبي.

تتويج

وفي ختام البطولة قام عبدالله لشكري الأمين العام للجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، وممثل عن مجلس دبي الرياضي، وممثل عن مبادرة الروح الإيجابية بشرطة دبي بتكريم الفائزين وتم توزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى إضافة إلى الفائزين بالجوائز الفردية في البطولة، كما تم توزيع جوائز وهدايا على الفائزين في المسابقات التي أقيمت على هامش البطولة للجمهور الذي تابع المنافسات، وتابع عدد كبير من الجمهور من العمال والأسر المنافسات، وحرصوا على تشجيع اللاعبين وتحفيزهم في أثناء البطولة.

وتقام منافسات الدورة في 10 مواقع مختلفة وهي جبل علي، والقوز، والجداف، وموانئ دبي العالمية، وشركة دتكو، وشركة دلسكو، ومجمع إينوك السكني، والقصيص، والمحيصنة الرابعة، ومجمع الغرير السكني.

ويهدف مجلس دبي الرياضي من تنظيم الدورة الرياضية العمالية إلى إتاحة الفرصة للعاملين في الشركات لرفع مستوى لياقتهم البدنية وإرساء شراكة فاعلة بين المؤسسات الحكومية والخاصة عبر توفير فرص التواصل بينهم إلى جانب تحسين ظروف العمل من أجل رفع الإنتاج وشغل أوقات فراغهم بممارسة الرياضة والنشاط البدني، ومشاركتهم في أجواء مملوءة بالمنافسة والترفيه بما يحقق رؤية المجلس في بناء مجتمع رياضي متميز وسعيد.

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