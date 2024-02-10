الهولندية لورينا تنال لقب «مدن» في طواف الإمارات للسيدات

المصدر: الظفرة - البيان

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واصلت الهولندية لورينا ويبيس من فريق إس دي ووركس بروتايم تألقها في النسخة الثانية من طواف الإمارات للسيدات وفازت بمرحلة «مدن» في منطقة الظفرة، في زمن قدره 2:28:08 ساعة، وانطلقت المرحلة من مدينة المرفأ، وصولاً إلى مدينة زايد، لمسافة 113 كلم، وحلت الإيطالية كيارا كونسوني من فريق الإمارات القابضة، في المركز الثاني، والفرنسية كلارا كوبوني من فريق ليدل تريك بالمركز الثالث.

وكانت لورينا ويبيس فازت أول من أمس بمرحلة دبي، ونجحت أمس في الحفاظ على القميص الأحمر برعاية مياه العين للفائزة بالمرحلة، والقميص الأخضر برعاية تدوير لمتصدرة السباق بالترتيب العام، كما حافظت الأوزبكية يانينا كوسكوفا من فريق طشقند سيتي على القميص الأبيض برعاية برجيل القابضة لأفضل متسابقة شابة تحت 23 سنة، أما بطلة العالم المتألقة البلجيكية لوتي كوبيكي فحصدت القميص الأسود برعاية الدار المخصص لمرحلة السرعة المتوسطة.

توج الفائزات بقمصان المرحلة، سهيل العريفي مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، وكريستيان ايبالي مدير أول الفعاليات الرياضية في مدن، حيي الهاملي مدير مكتب الاتصال الحكومي في ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وذلك بحضور محمد حسن مدير بن حمودة فرع الظفرة، محمد المنصوري ممثل مجموعة أغذية، محسن الأميري مدير فرع تدوير (الظفرة) ووائل صالح مدير العلاقات العامة في برجيل القابضة، ألين بيرد ممثل مدارس أدنوك في مدينة زايد تحت إدارة الدار للتعليم، كما تم تكريم كل من: بلدية الظفرة، وشركة تدوير، ومدن، ومديرية شرطة الظفرة.

صدارة الترتيب

ومع انتهاء المرحلة الثانية استمرت لورينا ويبيس في صدارة الترتيب العام للسباق بزمن قدره 5:26:57 ساعات، بفارق 12 ثانية عن كيارا كونسوني «الإمارات القابضة»، التي تمكنت من الارتقاء إلى وصافة ترتيب الطواف، وتراجعت الإيطالية رايتشيل باربيري مركزاً، لتحتل المركز الثالث في الترتيب العام، بفارق 16 ثانية عن ويبيس، وقفزت لوتي كوبيكي من المركز الثامن إلى الرابع بفارق 17 ثانية عن المتصدرة.

وعلى صعيد ترتيب النقاط، رفعت ويبيس رصيدها إلى 45 نقطة في الصدارة، تليها كيارا كونسوني «28 نقطة»، الأسترالية جورجيا بيكر من فريق العلا جايكو «18 نقطة». وأكدت لورينا ويبيس أن المرحلة الثانية كانت صعبة، وقالت: الأمر شهد خطورة في بعض الأحيان، مع وجود اصطدام بالقرب مني في الكيلومتر الأخير، ولذلك كان علي توخي الحذر، كما قام فريقي بعمل رائع بفضل لوتي كوبيكي التي تقدمت بقوة لتفتح لي المجال لتجاوز خط النهاية بنجاح.

وعن المرحلة الجبلية في العين، أكدت ويبيس أن فريقها يملك متسابقات بإمكانهن الفوز في المرتفعات، ولكن سيكون هناك تحدٍ صعب ضد اثنتين من أفضل متسابقات العالم هما إليسا لونغو بورغيني وغايا رياليني من فريق ليدل تريك.

أبرز الأحداث

من جهته أكد عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي أن طواف الإمارات للسيدات بات أحد أبرز الأحداث على خريطة سباقات الدراجات الهوائية العالمية للسيدات رغم حداثته وإقامته في نسخته الثانية، بما يعزز من مكانة الإمارات في احتضان واستضافة الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى.

وأشاد العواني بأداء المشاركات والفرق في طواف الإمارات للسيدات، ومستوى التنافسية العالي جداً خلال المرحلتين الأولى والثانية. وأضاف: مرحلة مدن في منطقة الظفرة رسمت لوحة رائعة أبرزت معالم وأجواء المناطق الصحراوية في الدولة، بعدما كان الطواف شاهداً في مرحلته الأولى على معالم دبي الرائعة.

مرحلة العين الجبلية

يدخل طواف الإمارات للسيدات اليوم، المرحلة الثالثة «بريسايت»، بمدينة العين، لمسافة 128 كلم وهي مرحلة جبلية تحدد كثيراً من ملامح النتيجة النهائية للطواف، وستكون الانطلاقة من متحف شرطة العين، ويمر السباق بأبرز معالم العين وصولاً إلى قمة جبل حفيت.

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