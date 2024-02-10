74 متسابقاً في «الفجيرة للصيد بقوارب الكاياك»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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ينظم نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، اليوم، بطولة الصيد بقوارب الكاياك، بمشاركة 74 متسابقاً، ويأتي السباق برعاية الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، ضمن الفعاليات والأنشطة الرياضية للموسم البحري 2024 – 2025، ويتزامن مع ذكرى مرور 25 عاماً على تأسيس النادي في مارس 1999.

وقال أحمد إبراهيم، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية: مسابقات صيد الأسماك هي من واحدة من البطولات التي دأبت إمارة الفجيرة على تنظيمها وإخراجها في أبهى حلة لينال النادي البحري شرف تنظيم بطولة الفجيرة الدولية لصيد الأسماك، الجولة المؤهلة لنهائيات بطولة العالم لصيد الأسماك في كوستاريكا، لافتاً إلى أن الصيد بقوارب الكاياك أصبح واحدة من الفعاليات الرائجة عالمياً ومحلياً فهي تجذب العديد من محبي وهواة الصيد.

وأشار أحمد إبراهيم إلى أن عدد المشاركين في البطولة الحالية وصل إلى 74 متسابقاً على متن قوارب الكاياك، وحددت اللجنة المنظمة منطقة لا تبعد أكثر من 4 أميال بحرية عن الشاطئ أمام النادي مع توفير جميع الإجراءات اللازمة للسلامة البحرية بتواجد عدد 2 قارب إنقاذ وتواجد دورية حرس السواحل.

ونوه رئيس اللجنة المنظمة إلى أنه سيتم احتساب النتائج وفقاً لطول ووزن الأسماك، وسيكون التنافس حول صيد أثقل وأطول سمكة بقوارب التجديف بالكاياك، فضلاً عن أثقل وأطول سمكة بقوارب الكاياك الكهربائية.

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