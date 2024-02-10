صلاح تهلك: نفاد تذاكر نهائي «تنس دبي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد صلاح تهلك، مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس، نفاد تذاكر مباراتي نهائي السيدات والرجال، ما يعكس مدى شغف جماهير دبي بهذه الرياضة، إضافة إلى عشاق التنس الذين يأتون من خارج الدولة لمتابعة تفاصيل البطولة التي تستقطب سنوياً نخبة نجوم الكرة الصفراء في العالم.

تنطلق بطولات سوق دبي الحرة للتنس 18 فبراير الجاري وتستمر حتى 2 مارس المقبل بمشاركة نخبة من أبرز نجوم التنس في بطولة رابطة محترفات التنس من فئة 1000 نقطة، وبطولة رابطة محترفي التنس من فئة 500 نقطة.

وأكد تهلك لـ«البيان» أن مجموع الجوائز المالية لنسخة هذا العام يبلغ 6.4 ملايين دولار، بواقع 3.2 ملايين لبطولة السيدات ومثلها لبطولة الرجال، مشيراً إلى أن جوائز بطولة السيدات تعتبر الأعلى عالمياً في فئة 1000، وجوائز بطولة الرجال الأعلى عالمياً في فئة 500 نقطة، وأن بطولة دبي الوحيدة من بين جميع بطولات تنس المحترفين التي تساوي بين جوائز السيدات والرجال.

وتيرة سريعة

وكشف تهلك عن بيع ما يقرب من 21 ألف تذكرة حتى أمس، بواقع 15 ألفاً في بطولة الرجال، وأكثر من 6 آلاف تذكرة في بطولة السيدات، مشيراً إلى أن وتيرة بيع التذاكر كانت سريعة للغاية للأدوار المتقدمة للبطولة، لا سيما منافسات الرجال، مؤكداً أن الفرصة لا تزال متاحة أمام الجماهير لحضور مباريات الأيام الأولى، سواء لمنافسات السيدات أو الرجال، التي تتميز بالإثارة والمستويات القوية في ظل مشاركة 18 لاعبة من بين أفضل 20 لاعبة في العالم و3 لاعبين من أفضل 10 مصنفين في تنس المحترفين، وقال: تعد بطولة سوق دبي الحرة للتنس من أبرز الفعاليات الرياضية في الوقت الحالي، وتشهد سنوياً إقبالاً لافتاً من الجماهير من أجل مشاهدة نخبة النجوم في عالم التنس، ونتوقع أن تكون نسخة هذا العام الأفضل تاريخياً بفضل مشاركة 18 لاعبة من المصنفات الأوائل عالمياً.

وتتراوح أسعار تذاكر نهائي بطولة الرجال بين 600 و2330 درهماً حسب فئة المقاعد، بينما تتراوح أسعار نهائي بطولة السيدات بين 370 و580 درهماً.

نخبة

كما كشف مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس عن تجهيز الملعب الرئيس بشاشات «إل إي دي» لعرض إحصاءات ومعلومات عن أبرز وجهات ومعالم دبي.

وتتضمن قائمة اللاعبات المشاركات في بطولة رابطة محترفات التنس إيغا شفيونتيك، المصنفة الأولى عالمياً والفائزة بأربع بطولات غراند سلام، وتسعى شفيونتيك لتعويض خسارتها المفاجئة أمام ليندا نوسكوفا في الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة التي أقيمت الشهر الماضي وتحقيق اللقب في دبي، ولا سيما بعد خسارتها أمام اللاعبة المصنفة الحادية عشرة عالمياً باربورا كريتشيكوفا في المباراة النهائية لدورة العام الماضي، وتتصدر اللاعبة البولندية البالغة من العمر 22 عاماً التصنيف العالمي لرابطة محترفات التنس حالياً مع 9770 نقطة، متفوقة على أرينا سابالينكا الفائزة ببطولة أستراليا المفتوحة مرتين بفارق 865 نقطة، التي ستشارك في المنافسات في دبي.

وبعد أن حافظت على مركزها في الصدارة لمدة 89 أسبوعاً، تعتزم شفيونتيك التوجه إلى دبي وإضافتها إلى قائمة ألقابها المميزة للمرة الأولى. وسيسهم فوز اللاعبة بلقب البطولة في توسيع فارق النقاط مع المصنفة الثانية إلى 1395 نقطة بجانب مساعدتها على تحقيق إنجاز استثنائي بالبقاء في صدارة التصنيف العالمي لمدة 100 أسبوع، وكانت آشلي بارتي آخر لاعبة نجحت في تحقيق هذا الإنجاز، حيث حافظت على صدارة التصنيف العالمي لمدة 121 أسبوعاً قبل اعتزالها اللعب في مارس 2022.

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