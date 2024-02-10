أبطال الإمارات يتصدرون المشهد في انطلاق «عربية الشراع»

المصدر: الكويت - البيان

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سجل سفراء رياضة الإمارات في منتخبنا الوطني للشراع الحديث تألقاً لافتاً في منافسات اليوم الأول مع انطلاقة منافسات البطولة العربية السادسة عشرة للشراع الحديث (أوبتمست والكا 4 و6 و7)، التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة في شاطئ المسيلة، وتختتم غداً بإشراف لجنة الشراع والتجديف والكاياك والكايت بورد الكويتية.

وبرز أبطالنا في المنافسات التي جرت أمس، حيث نجحت بطلتنا ضحى البشر في اعتلاء صدارة فئة الكا 6 بنات متقدمة على منافستيها الكويتية أمينة شاه (الثانية)، والتونسية إيناس القماطي. وبدوره سجل بطلنا الصاعد خليفة الرميثي بداية أكثر من رائعة بتصدره الترتيب العام لمنافسات فئة أوبتمست تحت 15 عاماً، متقدماً على ملك الدوسري (البحرين) الثاني، وشاقولا جلطية (الجزائر).

ونافس بطلنا حمزة آل علي بقوة في منافسات فئة الكا 7، حيث أنهى منافسات اليوم الأول محتلاً المركز الثالث خلف البحريني عبدالله الجناحي (الأول)، والعماني حسين الجابري (الثاني).

ومن المنتظر أن يواصل أبطالنا تألقهم في البطولة العربية السادسة عشرة للشراع الحديث (أوبتمست والكا 4 و6 و7) على مياه شاطئ المسيلة اليوم ويوم غد موعد ختام المنافسات وتتويج الأبطال والبطلات في الفئات المختلفة.

من جانب آخر، شارك محمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، في اجتماع اللجنة التنفيذية بالاتحاد العربي للشراع، الذي عقد أمس بالكويت على هامش البطولة العربية السادسة عشرة للشراع.

وناقشت اللجنة التنفيذية في الاجتماع العديد من المواضيع، أهمها برامج وخطط الاتحاد العربي للشراع في الفترة المقبلة والعامين 2024 و2025، كما تطرقت إلى موعد انعقاد الجمعية العمومية واختيار الدولة المستضيفة للنسخة السابعة عشرة من البطولة العربية 2025، إضافة إلى تحديد موعد للبطولة العربية الأولى للإناث بمملكة البحرين، والبطولة الدولية في أغادير المغربية لفئة أوبتمست.

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