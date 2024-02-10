إعداد مكثف لمنتخب الجودو استعداداً لأولمبياد باريس

المصدر: أبوظبي - البيان

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اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي برنامج إعداد منتخب الإمارات الأول للجودو حتى موعد المشاركة في دورة الألعاب الرياضية الأولمبية (باريس 2024)، التي تقام في يوليو المقبل بمشاركة منتخبنا الأول الذي ضمن التأهل حتى الآن بـ 5 لاعبين ولاعبة.

ويتضمن البرنامج استضافة بطولة العالم للجودو في أبوظبي خلال الفترة من 18 وحتى 24 مايو المقبل كختام البطولات المؤهلة للأولمبياد.

ويختتم المنتخب اليوم معسكره في جورجيا استعداداً للأولمبياد المقبل والمشاركات التي تسبقه، بداية ببطولة باكو غراند سلام في أذربيجان خلال الفترة من 16 إلى 18 فبراير الجاري، حيث سيتم الدفع باللاعبة باتسو ألتان في «وزن تحت 57 كجم»، واللاعب كريم عبداللطيف في (وزن تحت 73 كجم)، وستجرى القرعة في 15 فبراير الجاري بفندق ماريوت باكو.

ويعقب بطولة باكو إقامة معسكر خارجي في أوزبكستان استعداداً للمشاركة في بطولة طشقند غراند سلام خلال الفترة من الأول إلى الثالث من مارس المقبل، على أن تعقبها المشاركة أيضاً في بطولات عدة قبل موعد بطولة العالم بأبوظبي.

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