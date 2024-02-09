"عجمان لذوي الإعاقة" يستضيف ملتقى مراكز أصحاب الهمم للبوتشي وألعاب القوى

المصدر: وام

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استضاف نادي عجمان لذوي الإعاقة فعاليات الملتقى الرياضي الأول لمنتسبي مراكز أصحاب الهمم لرياضة البوتشي وألعاب القوى بالدولة، وذلك في إطار التعاون بين أندية ومراكز أصحاب الهمم في الدولة ووزارة تنمية المجتمع والأولمبياد الخاص الإماراتي.

وتضمن الملتقى إلى جانب المنافسات الرياضية، فعاليات وأنشطة ترفيهية عززت قيم الإرادة والعزيمة التي يتمتع بها أصحاب الهمم أشرف عليها عدد من المدربين والمعلمين المتخصصين الذين قدموا التوجيه والإرشاد للمشاركين.

وشهد الملتقى منافسات محتدمة اتسمت بالندية والمستويات العالية والمتقاربة بين الفرق المشاركة، فيما توزعت الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية بين مختلف الأندية والمراكز المشاركة.

وتقدم سعادة أحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مجلس إدارة نادي عجمان لذوي الإعاقة بالشكر لكل من ساهم في إنجاح الفاعلية خاصة الألمبياد الخاص الإماراتي ووزارة تنمية المجتمع التي مهدت الطريق لنادي عجمان لذوي الإعاقة للوصول إلى هذا المستوى من الرقي والتقدم ما أهلها لتنظيم هذه الفاعلية التي تأتي ضمن أهداف النادي الرامية إلى إتاحة المجال أمام أصحاب الهمم لممارسة هواياتهم وفق أجواء تنافسية مميزة.

وأكد الغملاسي أن الملتقى حقق هدفا إستراتيجياً ومحورياً وهو تعزيز قدرات أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع ليصبح الملتقى مرتكزاً مهماً للتميز الرياضي لأصحاب الهمم على مستوى الدولة.

وفي ختام الملتقى تم تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بالذهب والفضة والبرونز ومن الرابع إلى الثامن بميداليات المشاركة والهدايا القيمة المعدة لجميع المشاركين.

وأشاد الدكتور شريف الفولي مدير ألعاب ومسابقات الأولمبياد الخاص الدولي/ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، مشيرا إلى أن الإمارات باتت قبلة تتجه إليها أنظار الرياضيين من هذه الفئة في العالم.

وتقدم الفولي بالشكر الجزيل إلى نادي عجمان لذوي الإعاقة ومجلس إدارته الذي بذل جهودا مضنية لتنظيم الملتقى بالمستوى الرائع الذي خرج به، مبديا إعجابه الشديد بحسن التنظيم وما يملكه النادي من إمكانيات ومرافق تتميز بأعلى درجات الجودة والتطور مدعمة بكوادر مؤهلة في كل المجالات المتخصصة بأصحاب الهمم.

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