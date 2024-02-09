أنس جابر تودع بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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ودعت التوننسية أنس جابر بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس (فئة 500) نقطة، والتي تختتم منافساتها، بعد غد الأحد، بمجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية.

وخسرت أنس جابر المصنفة السادسة عالمياً، اليوم الجمعة، في الدور ربع النهائل البطولة، أمام البرازيلية بياتريس حداد مايا المصنفة الـ 13 على العالم، بمجموعتين مقابل لا شيء وبنتيجة 3-6 و4-6 في واحدة من مفاجآت البطولة، باعتبار أنس جابر أحد أبرز المرشحات للفوز باللقب.

وصعدت حداد مايا (27 عاماً) إلى نصف نهائي البطولة للعام الثاني على التوالي، لتلتقي مع الروسية داريا كاستاكينا التي فازت على الرومانية سورانا كريستيا بمجموعتين 6-2 و6-0.

واكتمل عقد المتأهلات للمربع الذهبي من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس التي تقام في نسختها الثانية، إذ نجحت الكازاخستانية يلينا ريباكينا المصنفة الخامسة عالمياً في الفوز على الإسبانية كريستينا بوكشا في مباراة سهلة بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-1 و6-4.

وضرت الروسية ليودميلا سامسونوفا المصنفة 15 عالمياً موعداً في نصف النهائي الذي يقام غداً السبت، مع ريباكينا، بعدما فازت على التشيكية باربورا كريتشيكوفا 7-5 و6-4.

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