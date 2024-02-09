الهولندية لورينا ويبيس تتوج بلقب مرحلة "مدن" الثانية من طواف الإمارات للسيدات

المصدر: وام

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واصلت الهولندية لورينا ويبيس تألقها في النسخة الثانية من طواف الإمارات للسيدات 2024، بعد فوزها بمرحلة “مدن” الثانية التي أقيمت في منطقة الظفرة، انطلاقاً من مدينة المرفأ ووصولاً إلى مدينة زايد، لمسافة 113 كم.

وتألقت ويبيس من فريق "إس دي ووركس بروتايم" بأدائها الراقي في طواف الإمارات للسيدات، بعدما نجحت في تسجيل فوزها الثاني متفوقة على الإيطالية كيارا كونسوني من فريق ٠الإمارات القابضة"، التي أنهت المرحلة في المركز الثاني، والفرنسية كلارا كوبوني من فريق "ليدل تريك" التي جاءت في المركز الثالث.

وفي تكرار لسيناريو المرحلة الأولى للطواف، تمكنت ويبيس من الاستفادة من خبرة بطلة العالم وزميلتها في الفريق لوتي كوبيكي التي فتحت لها المجال للوصول إلى مقدمة السباق في آخر 150 مترا، لتعبر خط النهاية بسرعة قصوى بلغت 45.8 كلم ، قاطعة مسافة المرحلة البالغة 113 كلم في زمن قدره 2:28:08 ساعة، وبعد منافسة مع كيارا كونسوني التي حاولت التجاوز من جهة اليسار، ولكن ويبيس كانت أكثر قوة لتحرز لقب المرحلة.

وحافظت البطلة الهولندية على القميص الأحمر برعاية "مياه العين" للفائزة بالمرحلة، والقميص الأخضر برعاية "تدوير" لمتصدرة السباق بالترتيب العام، كما حافظت الأوزبكية يانينا كوسكوفا من فريق "طشقند سيتي" على القميص الأبيض برعاية "برجيل القابضة" لأفضل متسابقة شابة تحت 23 سنة.

أما بطلة العالم البلجيكية لوتي كوبيكي فحصدت القميص الأسود برعاية "الدار " المخصص لمرحلة السرعة المتوسطة.

وتوّج الفائزات بقمصان المرحلة، سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، وكريستيان ايبالي مدير أول الفعاليات الرياضية في مدن، وحيي الهاملي مدير مكتب الاتصال الحكومي في ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومحمد حسن مدير "بن حمودة" فرع الظفرة، ومحمد غانم المنصوري ممثل مجموعة أغذية، ومحسن سهيل الأميري مدير فرع تدوير “الظفرة” ، ووائل أحمد صالح مدير العلاقات العامة في برجيل القابضة، وألين بيرد ممثل مدارس أدنوك في مدينة زايد تحت إدارة الدار للتعليم، كما تم تكريم كل من: بلدية الظفرة وشركة تدوير ومدن ومديرية شرطة الظفرة.

ومع انتهاء المرحلة الثانية استمرت لورينا ويبيس في صدارة الترتيب العام للسباق بزمن قدره 5:26:57 ساعات، بفارق 12 ثانية عن كيارا كونسوني متسابقة فريق "الإمارات القابضة"، التي تمكنت من الارتقاء إلى وصافة ترتيب الطواف، وتراجعت الإيطالية رايتشيل باربيري مركزاً، لتحتل المركز الثالث في الترتيب العام، بفارق 16 ثانية عن ويبيس، وقفزت لوتي كوبيكي من المركز الثامن إلى الرابع بفارق 17 ثانية عن المتصدرة.

وعلى صعيد ترتيب النقاط، رفعت ويبيس رصيدها إلى 45 نقطة في الصدارة، خلفها كيارا كونسوني بـ 28 نقطة، وثالثة الأسترالية جورجيا بيكر من فريق "العلا جايكو" بـ 18 نقطة، وبرصيد 16 نقطة جاءت كوبيكي في المركز الرابع.

وقالت لورينا ويبيس:" المرحلة النهائية كانت صعبة ، والأمر شهد خطورة في بعض الأحيان، مع وجود اصطدام بالقرب مني في الكيلومتر الأخير، ولذلك كان علي توخي الحذر في هذه اللحظة".

وأضافت:" الفريق قام بعمل رائع بفضل لوتي كوبيكي التي تقدمت بقوة لتفتح لي المجال من الجانب الأيمن للعبور وتجاوز خط النهاية بعد أن بدأت مرحلة السرعة النهائية مبكراً وهو ما كان كافياً لحسن الحظ".

وعن مرحلة الغد الجبلية في مدينة العين، أكدت ويبيس على طموحات فريقها الذي يملك متسابقات بإمكانهن الفوز في المرتفعات، ولكن سيكون هناك تحدياً صعباً ضد اثنتين من أفضل المتسابقات في العالم ، هما إليسا لونغو بورغيني وغايا رياليني من فريق ليدل تريك.

وشهد السباق الذي انطلق من المغيرة باب النجوم بالمرفأ وأعطى إشارته كريستيان اوبيالي مدير أول الفعاليات الرياضية في مدن، وناصر الزعابي مدير مكتب الاتصال المؤسسي في مجلس أبوظبي الرياضي، سرعة عالية من المتسابقات رغم الرياح، وشكلت الفرق مستويات متقاربة في الجزء الأول من السباق مع تقدم فريق "إس دي ووركس" الذي حاول قيادة المجموعة منذ البداية.

ورغم عدم تمكن لوتي كوبيكي من الفوز حتى اللحظة بأحد مراحل طواف الإمارات للسيدات، إلا أنها تعتبر من أفضل المشاركات في السباق حتى الآن.

وقالت كوبيكي:" قدمنا سباقاً جيداً كفريق، لا أعلم كيف سيكون الوضع عليه في المرحلة الثالثة الجبلية، أريد فقط أن أكون في حالة جيدة وألا أخسر أي ثوان حتى أتمكن من المنافسة في المرحلة".

أما يانينا كوسكوفا، فقد أكدت على قدراتها كمتسابقة شابة بحصولها على القميص الأبيض لليوم الثاني على التوالي.

وعلقت كوسكوفا على أدائها في المرحلة الثانية، قائلة:" أؤمن بقدراتي على الاحتفاظ بالقميص الأبيض، آمل أن أنهي الطواف ضمن الخمسة الأوائل، ولكن إذا كنت من أفضل 10 في نهاية السباق فالأمر جيد بالنسبة لي بدون شك".

وأكد عارف حمد العواني ، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي أن طواف الإمارات للسيدات بات أحد أبرز الأحداث على خريطة سباقات الدراجات الهوائية العالمية للسيدات رغم حداثته وإقامته في نسخته الثانية، بما يعزز من مكانة الإمارات في احتضان واستضافة الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى.

وقال :" تحرص أفضل الفرق العالمية التي تضم نخبة المتسابقات المحترفات في الدرجات الهوائية على المشاركة في طواف الإمارات، حيث تأتي النسخة الثانية من الطواف استكمالاً للنجاح المبهر للنسخة الأولى التي أقيمت العام الماضي".

وأشاد العواني بأداء المشاركات والفرق في طواف الإمارات للسيدات 2024، ومستوى التنافسية العالي خلال المرحلتين الأولى والثانية، وقال: "رأينا أداءً راقياً من البطلة لورينا ويبيس وفوزها بمرحلتين متتاليتين، كذلك فريق الإمارات القابضة ..".

ويدخل طواف الإمارات للسيدات مرحلة مهمة، مع إقامة المرحلة الثالثة “بريسايت”، غداً "السبت"، بمدينة العين، وهي مرحلة جبلية تحدد كثيراً من ملامح النتيجة النهائية للطواف.

وتقام المرحلة الثالثة لمسافة 128 كلم، حيث الانطلاقة من متحف شرطة العين، ويمر السباق بأبرز معالم العين، مثل المبزرة الخضراء، وقلعة الجاهلي، واستاد هزاع بن زايد، وغيرها من معالم مدينة العين الخلابة، وصولاً إلى نهاية السباق على قمة جبل حفيت.

الهولندية لورينا ويبيز تواصل هيمنتها في طواف #الإمارات للسيدات، وتكسب المرحلة الثانية@uae_tourpic.twitter.com/p8IjWdSprh — البيان الرياضي (@AlBayanSports) February 9, 2024

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