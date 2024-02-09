"سلوى الصباح" و"سبورتينج" يواصلان التحليق بصدارة " طائرة عربية السيدات 2024"

المصدر: الشارقة -عماد الدين إبراهيم

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قدم فريقا "سلوى الصباح" الكويتي، و "سبورتينج" المصري، أوراق اعتمادهما، كمرشحين بارزين للظفر بلقب منافسات كرة الطائرة في مسابقات دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، المقامة حالياً بنسختها السابعة، برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتستمر حتى 12 فبراير الجاري.



استحقاق الدور ربع النهائي

واستطاع فريقا "سلوى الصباح، و"سبورتينج"، امس الخميس، في ختام دوري المجموعات، تحقيق انتصارين عريضين، جاءا بالنتيجة ذاتها (3-0)، ومثّل فوزهما بروفة ختامية قبل دخولهما استحقاق الدور ربع النهائي للمسابقة، حققته لاعبات الفريق الكويتي على حساب فريق تل درة السوري في مباراة لحساب المجموعة الثانية، قبل أن تتمكن المصريات من تحقيق انتصارهن على حساب أكاد عنكاوي، في مواجهة لحساب ختام مباريات المجموعة الأولى.

وصافة مستحقة

وشهدت الجولة الختامية التي أقيمت مبارياتها على صالة نادي خورفكان، حسم الشارقة الإماراتي، و"بيبلوس" اللبناني، مركز وصافة فرق المجموعتين الأولى والثانية، بفوز الإماراتيات على فريق دي لاسال الأردني بثلاث مجموعات لمجموعة واحدة، وقابلها في المجموعة الثانية بانتصار اللبنانيات على حساب فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك بثلاثية نظيفة.

وجاء انتصار فريق سلوى الصباح بواقع (25-17 و25-21 و25-15)، فيما لم يجد فريق "سبورتينج" المصري صعوبة في تحقيق فوزه بواقع (25-8 و25-8 و25-12)، وشهدت المباراة الثالثة تفوقاً لبناناً واضحاً بنجاح لاعبات "بيبلوس" حسم أشواط المباراة بنتيجة (25-17 و25-11 و25-12).



حسم شرقاوي

بدورهن عرفت لاعبات الشارقة كيفية قلب تأخرهن أمام دي لاسال الأردني مع نهاية المجموعة الأولى بواقع (22-25)، حيث خطفن انتصاراً مستحقاً بفرض هيمنتهن على نتائج المجموعتين الثانية والثالثة ومن ثم المجموعة الرابعة بواقع (25-12 و25-19 و25-15).

صدارة الأولى والثانية

وبختام التمهيدي، حسم كل من "سبورتينج" المصري، و"سلوى الصباح" الكويتي، صدارة فرق المجموعتين الأولى والثانية، ليمنحهما نظام البطولة دخول الدور ربع النهائي الذي ينطلق اليوم الجمعة، مواجهة سهلة نسبياً تجمعهما مع متذيلي فرق المجموعتين، تجمعهما مع فريقي "أكاديمية فاطمة بنت مبارك، و"تل درة السوري"، فيما سيلتقي وصيفي المجموعتين "بيبلوس" اللبناني والشارقة الإماراتي مع ثالث المجموعة التالية أكاد عنكاوي العراقي ودي لاسال الأردني.



كل مباراة بطولة

وقال التونسي كريم بوعياد مدرب فريق سلوى الكويتي ان البطولة دخلت في مراحلها الحاسمة "ربع النهائي" وهو الدور الذي تتضح بعده ملامح الفريق البطل رافضا التقليل من فرق البطولة التي وصفها بالقوية ماعدا فريق تل درة السوري الذي يلعب بدون لاعبات محترفات وهو ما أحدث الفارق بينه وبين الفرق الأخرى التي استعانت بلاعبات محترفات كان لهن التأثير الإيجابي

وحول تراجع أداء لاعبته في مواجهة اليوم امام فريق تل السوري رغم انهن بدون محترفات يوضح بوعياد ان السبب هو اللعب المبكر عند التاسعة صباحا وهو توقيت غير مناسب وتسبب لهم في بعض المشاكل الفنية

حلم البطولة

وقالت اللاعبة هدير عوض من فريق سبورتنج المصري ان حلم التتويج باللقب باتت وشيكا بعد التعرف على مستويات الفرق الأخرى وأنهن يعملن وفقا للاستراتيجية الموضوعة لهن من قبل المدرب احمد فتحي بالتعامل مع كل مباراة على حدها وعدم الاستسهال مهما كان مستوى الفريق المنافس لهن

وأكدت أن الفريق جاء للفوز بلقب النسخة الحالية بعد نلن في النسخة الماضية لقب الوصيف

"الفحيص" الأردني يلحق الهزيمة بـ "الثورة السوري" ويبلغ نهائي سلة "عربية السيدات 2024"

وفي كرة السلة ألحق حامل اللقب فريق نادي الفحيص الأردني، الخاسرة الأولى بمنافسه الأبرز فريق الثورة السوري، عقب الانتصار العريض الذي حققته "النشميات" جاء بنتيجة (76-42)، في مباراة جمعتهما امس الخميس، على صالة نادي البطائح بالشارقة، لحساب الجولة ما قبل الختامية في الدور التمهيدي

الأول والثاني

ومنح الانتصار فريق "الفحيص" أفضلية الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم، وعزز صدارته للترتيب العام بالعلامة الكاملة برصيد 10 نقاط، كانت كفيلة وفق نظام البطولة، لتنتزع الأردنيات بطاقة التأهل المبكر للمباراة النهائية في 12 فبراير الجاري، دون الحاجة لانتظار نتيجة مباراتهن أمام صاحبات الضيافة "الشارقة الإماراتي" بعد غدٍ السبت في الجولة الختامية للدور التمهيدي، بعد أن قضى نظام مسابقة السلة، بحصول صاحبي المركزين الأول والثاني في ختام التمهيدي، على بطاقتي التأهل حصراً للمباراة النهائية.

الهزيمة الأولى

بدوره حافظ الثورة السوري رغم تجرعه للهزيمة الأولى له، على حظوظه القوية في بلوغ المباراة النهائية، المرهون بنجاح الفريق السوري صاحب رصيد التسع نقاط، باستعادة لغة الانتصارات أمام الأهلي البحريني يوم غدٍ الجمعة، خصوصاً أن المباراة هي الأخيرة للثورة في الدور التمهيدي، كونه سيخضع لمرحلة الراحة الإجبارية في الجولة الختامية بعد غدٍ السبت.

ولم تجد لاعبات الفحيص الأردني صعوبة في إلحاق الهزيمة بفريق الثورة السوري، بعد أن أحكمت "النشميات" قبضتهم على مجريات اللقاء، وبسط أفضليتهن المطلقة على الفترات الأربعة للمباراة بواقع (31-12 و16-10 و15-11 و14-9).

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