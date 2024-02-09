«كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور» تشهد تألق «إف3 إس» و«الظفرة»

المصدر: دبي – البيان

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حفلت انطلاقة منافسات «الشيوخ»، ضمن بطولة «كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور»، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بندية وتنافس قوي وسط تفوق فريق «إف 3 إس» الذي حصد 2 من أشواط «الرمز» في فئتي جير تبع وجير شاهين، بحضور بارز من بقية الفريق وأبرزها «إف 3» و«إم7»، كما كسر فريق «الظفرة فالكون»، حاجز الـ 17 ثانية للمرة الأولى في البطولة، وتمكن من تحقيق لقب اثنين من أشواط «الرمز» في فئتي جير تبع وجير شاهين جرناس.

وتتواصل منافسات الشيوخ،اليوم بإقامة أشواط بيور جير.

وشهدت أشواط جير شاهين، تحقيق فريق «إف 3إس» المركزين الأول والثاني في شوط رمز الفرخ، بالطير «إس 30» بزمن 17.550 ثانية، والطير «متروك» بـ 17.555 ثانية، فيما ذهب المركز الثالث لفريق «إف 3» بالطير «ترشيح» بزمن 17.558 ثانية.

وتمكن فريق «الظفرة فالكون»، من كسر حاجز الـ 17 ثانية لأول مرة في البطولة محققًا المركز الأول في شوط الرمز جرناس، بالطير «إس92» بزمن 16.624 ثانية، فيما جاء فريق «إم7» بالمركز الثاني بفارق بسيط، بالطير «7» بزمن وقدره 16.771 ثانية، وعاد فريق «الظفرة فالكون» ليحقق المركز الثالث بالطير «إس26» بـ 17.036 ثانية.

وفي أشواط جير تبع، أثبت فريق «إف3 إس» تفوقه بفئة الفروخ بتحقيقه شوط رمز الفرخ، بالطير «تي 52»، بزمن 17.942 ثانية، يليه فريق «إم7» بالطير «تي إس 7» بـ 18.425 ثانية، وعاد فريق «إف3 إس»، ليحقق المركز الثالث بالطير «تي 56».

وأكمل «الظفرة فالكون»، تفوقه في أشواط جير تبع جرناس بتحقيقه المركزين الأول والثالث في شوط الرمز بالطير «تي 157» والطير «تي 164»، وذهب المركز الثاني لفريق «إم7» بالطير «تي 32».

وقال الصقّار خليفة المحمود: البطولة واكبت التوقعات بمشاركة أقوى الطيور ونخبة الصقارين بالدولة، والأرقام المتقاربة تظهر المستوى القوي للبطولة وجودتها العالية.

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