12 لاعباً بتشكيلة «الأبيض» لمونديال الشاطئية

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن اتحاد الكرة التشكيلة الرسمية لمنتخب كرة القدم الشاطئية المشارك في نهائيات كأس العالم «الإمارات 2024»، التي تنطلق في دبي الخميس المقبل، وتستمر حتى 25 الجاري، وضمت 12 لاعباً هم:

محمد الجسمي، وحميد جمال، وهيثم الكعبي، وأحمد بشر، ووليد بشر، وعباس علي، وكمال علي، وأحمد الملاحي، وعلي محمدي، وعبدالله عباس، ووليد محمدي، وراشد عيد.

ويلعب «أبيض الشاطئية» في المجموعة الأولى، برفقة منتخبات مصر وإيطاليا والولايات المتحدة ؛ وتجمع مباراة افتتاح المونديال منتخبي الإمارات ومصر، يوم الخميس المقبل، وخاض منتخبنا مباريات تجريبية، خلال معسكره الداخلي مع منتخبات روسيا، والمكسيك، وبيلاروسيا.

من ناحية أخرى انتظمت منتخبات البرازيل إسبانيا وإيطاليا، ومصر، والمكسيك، والسنغال، وبيلاروسيا في تدريباتها بملاعب دبي استعداداً للبطولة، ومن المنتظر وصول منتخبات البرتغال والأرجنتين وعمان، والولايات المتحدة، خلال الأيام المقبلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز