الهولندية لورينا ويبيس بطلة مرحلة دبي لطواف الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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فازت الهولندية لورينا ويبيس من فريق «إس دي ووركس بروتايم» الهولندي بالمرحلة الأولى الافتتاحية من النسخة الثانية لطواف الإمارات للسيدات 2024.

مرحلة دبي، التي أقيمت لمسافة 122 كلم، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، محققة زمناً قدره في 02:59:11 ساعة، وانطلق السباق من حديقة دبي للزهور «ميراكل غاردن»، مروراً بأبرز معالم إمارة دبي، حتى خط النهاية في دبي هاربور، واحتلت المركز الثاني الإيطالية رايتشل باربيري من فريق دي إف فايرمينش، وجاءت الإيطالية كيارا كونسوني من فريق الإمارات القابضة بالمركز الثالث.

ويقام الحدث عبر 4 مراحل، بمشاركة نخبة من بطلات الدراجات عالمياً، وتقام اليوم المرحلة الثانية للطواف، «مرحلة مدن»، وتنطلق من باب النجوم من المرفأ، وصولاً إلى مدينة زايد بالظفرة، وتبلغ مسافة المرحلة 113 كلم.

توّج الفائزات بقمصان المرحلة الأولى سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي،وعارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، سهيل العريفي، مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، المهندس باسل إبراهيم مدير إدارة حرم الطريق، العميد جمعة بن سويدان نائب مدير الإدارة العامة للمرور في إمارة دبي، برونو دي سوزا الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي والإمارات الشمالية في برجيل القابضة، كفاح سبيتان، نائب رئيس إدارة المجمعات في الدار، كما تم تكريم القيادة العامة لشرطة أبوظبي، هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مجلس دبي الرياضي، ودبي ميراكل جارن، بلدية دبي، دبي هاربور.

وحصلت ويبيس على القميص الأحمر، برعاية مياه العين متصدرة الترتيب العام للسباق، والقميص الأخضر، برعاية تدوير كمتصدرة بالنقاط، بحصولها على 25 نقطة، متقدمة بفارق 4 نقاط عن رايتشل باربيري، و8 نقاط عن كوسكوني من فريق الإمارات القابضة، التي احتلت المركز الثالث في ترتيب النقاط بـ 12 نقطة.

وتألقت الكازاخستانية يانينا كوسكوفا من فريق طشقند سيتي خلال المرحلة الأولى، وقدمت أداء رائعاً رغم الإصابة الطفيفة، التي تعرضت لها في اليد اليسرى نتيجة حادث السقوط خلال السباق، وحصلت كوسكوفا على القميص الأبيض، برعاية برجيل القابضة لأفضل متسابقة شابة تحت 23 سنة، إلى جانب القميص الأسود برعاية الدار المتصدرة مرحلة السرعة المتوسطة.

وقالت ويبيس عقب فوزها بمرحلة دبي: استعدت شعور الفوز في دبي، بعد أن افتقدته لمدة 151 يوماً، سعيدة بالفوز بالمرحلة الأولى من طواف الإمارات للسيدات، أشكر زملائي في الفريق خاصة لوتي كوبيكي، التي فتحت لي المجال للمرور في الأمتار الأخيرة، وعبور خط النهاية.

وأكدت ويبيس أن دبي مدينة رائعة وتعرفها جيداً، وقالت: حرصت على القدوم إلى «دانة الدنيا» قبل فترة للاستعداد، للمشاركة في طواف الإمارات للسيدات.

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