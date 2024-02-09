أُنس جابر: دعم الجمهور في الإمارات حافز كبير

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكدت التونسية أنس جابر نجمة التنس العربية والعالمية، والمصنفة السادسة في لائحة لاعبات التنس المحترفات، أن دعم الجمهور من محبي وعشاق التنس في الإمارات يعد حافزاً كبيراً لها من أجل تحقيق لقب بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس التي تشارك بها في نسختها الثانية المقامة حالياً بمجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية.

ونجحت أنس جابر في الاختبار الأول لها في منافسات الفردي بعد تخطي عقبة البريطانية إيما رادوكانو في دور الـ 16، بمجموعتين نظيفتين وبنتيجة 6 - 4 و 6 - 1، وذلك عقب يوم واحد من خسارتها رفقة زميلتها اليابانية ناعومي أوساكا في منافسات الزوجي، إذ كانت مواجهة رادوكانو الأولى لأنس جابر منذ توديعها بطولة استراليا المفتوحة من الدور الثاني.

وقالت أُنس جابر عقب فوزها على رادوكانو في أبوظبي:«دعم الجمهور في أبوظبي حفزني على العودة سريعاً بعد الخسارة في مباراة الزوجي في البطولة، وتقديم أداء أفضل في بداية مشواري في البطولة في منافسات الفردي، والفوز لبلوغ دور الثمانية».

وتواجه أنس جابر اليوم في ربع النهائي البرازيلية بياتريس حداد مايا المصنفة الـ 13 على العالم والتي تأهلت إلى هذا الدور بفوزها الصعب على البولندية ماجدا لينيت في مباراة ماراثونية استمرت 3 ساعات و42 دقيقة، في واحدة من أطول مباريات التنس للسيدات هذا الموسم. وأضافت أُنس جابر الملقبة بـ «وزيرة السعادة» إن الفوزعلى إيما رادوكانو لم يكن سهلاً ، وهي لاعبة رائعة وأتمنى لها التوفيق مستقبلاً.

ووصفت جابر المنافسة في بطولة مبادلة أبوظبي للتنس بـ «الصعبة والقوية»، مؤكدة أنها تسعى لحصد اللقب بعدما لم يحالفها التوفيق في النسخة الأولى العام الماضي وأعربت أُنس جابر عن فخرها بكونها تونسية وعربية وقالقت :أتمنى التوفيق لكل النساء في وطني وجميع الدول العربية وأن نرى المزيد من الأبطال في مختلف الرياضات. وعن مواجهة البرازيلية بياتريس حداد مايا في الدور المقبل، قالت :إن مايا لاعبة لا تصدق سأحاول بذل أقصى ما لدي من أجل الفوز والصعود للدور نصف النهائي.

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