250 لاعباً ولاعبة في «الإمارات للمواي تاي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق في الثالثة من بعد ظهر اليوم في 321 سبورتس بجزيرة الحديريات بأبوظبي، منافسات بطولة الإمارات للمواي تاي للرجال والسيدات بمشاركة 250 لاعباً ولاعبة يمثلون 42 نادياً على مستوى الدولة، وذلك بتنظيم اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ وتمتد منافساتها حتى بعد غدٍ.

وقال طارق محمد المهيري المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ: «تعد بطولة الإمارات للمواي تاي للرجال والسيدات محطة مهمة لاتحاد اللعبة وللأندية ولكل المشاركين، لقيمتها الكبيرة ودورها في دعم خططنا المتواصلة لاكتشاف المواهب الواعدة والوقوف على المستويات الفنية لقاعدة اللعبة والعمل على توسيع نطاقها ونشر ثقافتها في المجتمع، بما يدعم برامج الاتحاد وفرص إعداد المنتخبات الوطنية وتحضيراتهم للبطولات والمحافل العالمية الكبرى التي ستقام خلال الفترة المقبلة».

وأضاف: «يولي اتحاد اللعبة برئاسة عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي، أهمية كبيرة لدعم وتطوير قاعدة اللعبة عبر تنظيم المسابقات لمختلف المراحل العمرية».

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