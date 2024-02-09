السباق الصحراوي مسك ختام «السلم للدراجات الهوائية»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يختتم سباق السلم الصحراوي، بعد غد، منافسات الدورة الثامنة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تقام سنوياً برعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، ليشكل بذلك هذا السباق المثير خير ختام لمنافسات الدورة الثامنة التي شهدت هذا العام إقامة سباق النخبة للدراجين.

و«السباق إلى الفضاء» للدراجين الهواة الإماراتيين، و«سباق السيدات» للإماراتيات والمحترفات، من خلال مسارات مليئة بالتحديات البدنية والفنية وتتطلب مهارة فائقة من المشاركين للفوز بالسباق الشاق.

واعتمدت اللجنة المنظمة العليا مسارين للسباق الصحراوي، مسار «برقا ثمود» لمسافة 45 كلم، ومسار «غدير براشي» لمسافة 52 كلم، في قلب منطقة سيح السلم في محمية المرموم الطبيعية، ومسار «برقا ثمود» يقع في المنطقة الصخرية المرتفعة في محمية المرموم الطبيعية، أما «غدير براشي» فهي منطقة منخفضة تتجمع فيها مياه الأمطار في موسمها.

ويتقاطع المساران معاً في بعض النقاط، على أن يقدم كل منهما للمشاركين الفرصة في التنافس بمسار يتناسب مع قدراتهم، كما يقدمان للمتابعين فرصة لمتابعة سباق حافل بالإثارة، والتقلبات في ترتيب المقدمة وصولاً إلى خط النهاية.

وواصلت اللجنة العليا المنظمة للسباق إطلاق أسماء إنجازات أو مناطق على كل سباق، حيث تلعب البطولة دوراً في التعريف بالجغرافية الرائعة للمنطقة التي تقام فيها المنافسات بداية من اسمها الذي يرتبط بمنطقة مهمة في قلب الطبيعة بدبي أصبحت من الوجهات المفضلة للعائلات والسياح والرياضيين لزيارتها والاستمتاع بروعتها، وسيكون السباق الصحراوي بمسمياته الجديدة فرصة للتعريف بمناطق طبيعية تتميز فيها منطقة السلم ومحمية المرموم.

جاهزية

وأنهت اللجنة العليا وضع اللمسات الأخيرة على هذين المسارين، مع السعي لتأمين أعلى سبل السلامة للدراجين للمشاركين على طول مسافة السباق على غرار النسخ الماضية.

وأوضح محمد الموسى، عضو اللجنة المنظمة العليا ورئيس اللجنة اللوجستية، أن اختيار المسارين الجديدين للسباق الصحراوي جاءا بعد دراسة وتحليل لسباقات النسخ الماضية، وسعي اللجنة لإيجاد أكبر قدر من التحدي البدني والفني للدراجين المشاركين ورفع مستوى التنافس، وبالوقت نفسه ضمان سلامة جميع المشاركين وإضافة روعة وتشويق للمشاهدين عبر التلفزيون.

ووجه الموسى، الشكر لجميع شركاء النجاح في هذا الحدث، وخصوصاً الجهات التي تسهم في تأمين هذه المسارات، ومنها: القيادة العامة لشرطة دبي، بلدية دبي، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وغيرها، حيث تتكاتف الجهود مع هذه المؤسسات الوطنية والخاصة لتقديم نسخة استثنائية أخرى من بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي نسعى من خلالها لتحقيق أهداف تتخطى إطار الفوز والخسارة، إلى القدرة على المساهمة بشكل إيجابي في المجتمع وتشجيعه على ممارسة الرياضة عموماً، وتحديداً الدراجات الهوائية لما فيها من فوائد صحية وبدنية عدة، تعود بالنفع على الجميع.

محمد الموسى:

اختيار مساري «برقا ثمود» و«غدير براشي» لزيادة التحدي البدني

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