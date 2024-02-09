«فيكتوري» يستعد لانطلاقة مونديال «فورمولا 1»

المصدر: دبي - البيان

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يخوض فريق فيكتوري للزوارق السريعة - فورمولا 1 منافسات بطولة العالم 2024 التي تنطلق بداية شهر مارس المقبل بهدف مواصلة المنافسة على المراكز الأولى بعدما جدد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ثقته في الثنائي بطلنا أحمد عبد الكريم الفهيم والسويدي أريك ستارك لقيادة زورقي الفريق فيكتوري 3 وفيكتوري 4 في البطولة العالمية.

ويتطلع فريق فيكتوري بقوة هذا العام للمنافسة على اللقب العالمي ومعانقة الإنجاز للمرة الأولى منذ ظهوره الرسمي الأول موسم 2015، حيث حقق المركز الثاني في الترتيب العام لبطولة العالم (مرتين) الأولى عام 2016 والثانية العام الماضي، فيما أنهى أول موسم خاضه في البطولة عام 2015 في المركز الثالث للترتيب العام.

وينتظر فريق فيكتوري مشوار طويل في موسم 2024 الذي سينطلق من بحيرة توبا الأندونيسية بداية شهر مارس المقبل مع منافسات الجولة الأولى، قبل أن تنتقل البطولة العالمية في جولتها الثانية إلى فيتنام، التي تستضيف الحدث للمرة الأولى خلال الفترة من 29-31 من الشهر نفسه.

وقال أحمد السميطي مدير إدارة فيكتوري بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية: يتضمن برنامج بطولة العالم 2024 والذي أعلنته اللجنة المنظمة للبطولة جولتين في القارة الأوروبية، الأولى في إيطاليا تقام منتصف شهر يونيو المقبل، والثانية في ألبانيا التي تنضم إلى سلسلة الدول المستضيفة للمرة الأولى، وذلك في النصف الأول من شهر يوليو المقبل.

وأضاف قائلاً: من المنتظر أن تعود قافلة الزوارق إلى القارة الآسيوية عبر جولتين (الخامسة والسادسة) في الصين خلال شهر سبتمبر المقبل، فيما تخطط اللجنة المنظمة لإقامة جولة سابعة في القارة الآسيوية لم يكشف عن تفاصيلها، بينما سيكون مسك الختام كالمعتاد في الشارقة.

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