26 ميدالية للإمارات في «دولية الفجيرة للتايكواندو»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ، شهد مجمع زايد الرياضي بالفجيرة ختام دولية الفجيرة 11 للتايكواندو بمشاركة أكثر من 2313 لاعباً ولاعبة من مختلف دول العالم ، وجاء ختام الحدث أنيقاً ومبسطاً وذلك بإقامة منافسات الأشبال بعد أن أقيمت في الأيام الأولى منافسات فئات الرجال والشباب لكلا الجنسين .

و تمكن أشبال وزهرات أندية الإمارات من اقتناص 26 ميدالية ملونة في اليوم الختامي بواقع 7 ذهبيات ومثلها فضة و12 برونزية ، في وقت كان فيه نصيب أشبال وزهرات نادي الفجيرة للفنون القتالية مستضيف البطولة من هذه الميداليات 14 ميدالية ملونة بواقع 4 ميداليات من المعدن النفيس، و 3 فضة و7 برونز .

وحضر المنافسات التي أقيمت على مدار 4 أيام الدكتور تشونج وون شوي رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو، البروفيسور لي كيو سيوك رئيس الاتحاد الآسيوي، والدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس اللجنة المنظمة العليا وعدد كبير من رؤساء اتحادات الدول المشاركة في الحدث.

تهنئة ونجاح

وهنأ نادر أبو شاويش مدير البطولة مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية الأبطال الذين توجوا بألقاب دولية الفجيرة مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته النسخة 11 من البطولة والتي شهدت أعلى نسبة مشاركة بين اللاعبين واللاعبات منذ انطلاقة الحدث قبل 10 أعوام لافتاً إلى أن البطولة جاءت حافلة بالإثارة:

مشيداً بالجهود الجماعية التي ساهمت في إنجاح الحدث ، وشكر مدير البطولة الكوادر التي عززت النجاح والضيوف الذين توافدوا على الفجيرة منوهاً إلى أنه تم في البطولتين العربية والدولية تطبيق نظام تقني وتحكيمي يحدث للمرة الأولى وهو النظام الذي سيستخدم في أولمبياد باريس المقبلة ، مما يمنح هذا ميزة للاعبين لمعرفة هذا النظام وتعزز الثقة لديهم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز