«مغاربة العالم للبولو» في ضيافة غنتوت 17 فبراير

المصدر: أبوظبي - وام

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تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، يستضيف استاد زايد الرئيسي للبولو بنادي غنتوت المباراة الودية بين فريقي غنتوت بولو، وفريق «مغاربة العالم» للبولو 17 فبراير الجاري.

وتأتي زيارة فريق «مغاربة العالم» للدولة، بدعوة من سمو رئيس نادي غنتوت في إطار التعاون الرياضي المشترك.

وتضم بعثة الضيوف، هشام بكار مدير البولو المغربي والمؤسس المشارك، وربيع بنعدادة العضو المؤسس، بالإضافة إلى نجوم الفريق كريم الظريف، وهشام الزين، ومحمد حشاش والياس بن مرغي، بجانب مجموعة من اللاعبين الدوليين.

وسبق لفريق غنتوت، الفوز بلقب بطولة «أطلنطس» الدولية للبولو التي نظمها نادي بالميري المغربي بمدينة طنجة المغربية بمشاركة 6 فرق عالمية في يونيو 2023.

ويعقد نادي غنتوت، مؤتمراً صحفياً يوم الخميس المقبل، للكشف عن التفاصيل الخاصة بإقامة المباراة الودية.

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