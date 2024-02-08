دبي تستضيف 20 فعالية رياضية متنوعة نهاية الأسبوع الجاري

المصدر: وام

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تستضيف دبي 20 فعالية رياضية متنوعة نهاية الأسبوع الجاري من بينها 8 بطولات دولية تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وتتوزع على مختلف مناطق الإمارة.

وتتصدر بطولة هايروكس دبي الدولية للياقة البدنية، قائمة أبرز البطولات ويشارك فيها أكثر من 6000 متسابق من داخل الدولة وخارجها وتقام في مركز دبي التجاري العالمي يوم الأحد المقبل ويتنافس المشاركون في البطولة ضمن 12 فئة مختلفة.

وتقام بطولة هايروكس الدولية في 20 مدينة مختلفة من 11 دولة حول العالم، من أبرزها مدريد، وهونغ كونج، ولاس فيجاس، ونيويورك، وملبورن، وسيدني، ودبي هي المستضيفة الأولى للبطولة في الشرق الأوسط، ويتأهل الفائزون من البطولة للمشاركة في بطولة العالم التي تقام في مدينة نيس بفرنسا يونيو المقبل.

ويتنافس 573 لاعبا ولاعبة من 71 دولة في بطولة فزاع الدولية الخامسة عشرة لألعاب القوى لأصحاب الهمم "الجائزة الكبرى دبي 2024" التي تقام في مضمار نادي دبي لأصحاب الهمم خلال الفترة من 12 إلى 15 فبراير الجاري.

وتدشن ألعاب القوى بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم لعام 2024 وتقام منافساتها خلال الفترة من 12 إلى 15 فبراير الجاري بنادي دبي لأصحاب الهمم، والتي تحتفل بمرور 15 عاما من التميز والنجاح واعتمدها الاتحاد الدولي لألعاب القوى مركزًا إقليميًا في الشرق الأوسط وآسيا.

ويقام سباق هونج كونج الدولي لقوارب التنين في الواجهة المائية بمنطقة ديرة بمشاركة أكثر من 1500 متسابق من مختلف الجنسيات من داخل الدولة وخارجها، يشكلون أكثر من 60 فريقًا يتنافسون أمام سوق الواجهة البحرية في سباق السرعة لمسافة 200 متر و2000 متر على مدار يومي 10 و11 فبراير الجاري، في 5 فئات مختلفة هي الفئة المفتوحة، والمختلطة، والسيدات، والمؤسسات، والفئة المجتمعية.

وتقام بطولة "أوروبا فايت نايت إم إم ايه للفنون القتالية" يوم بعد غد السبت في نادي ومنتجع الحبتور جراند بدبي مارينا ويتنافس فيها 18 ملاكما في 9 نزالات قوية وتعد ضمن أفضل 100 بطولة فنون قتالية في العالم ويتنافس فيها البريطاني روبي سكوت مع المصري أحمد صبحي، والكاميروني إدريس ديفن ميفيلو مع مواطنه جاشل تيشا في حين يلعب الكاميروني تيرنس سميح مع المغربي زكريا بيتش.

وتشهد البطولة مشاركة المصري حمزة عبدالله، والباكستاني هارون دوراني، والمصري عمر زغلول، والهندي شريدارا ساجي والمصري وليد سعد، والكاميروني بيج بوي إينومي والإيراني بارسا جانجو، والسوري ريتشي، والتركمانستاني دوليت ريجبو والكاميروني أباتي أبات.

وينطلق سباق الجري العمودي يوم السبت المقبل في فندق "ميديا ون " ويعد واحدا من أهم السباقات ضمن أجندة الفعاليات السنوية ويشهد مشاركة واسعة من المتسابقين من مختلف الجنسيات والفئات البدنية من المحترفين والهواة.

وتقام بطولة دبي العالمية للشراع الحديث "إس بي 20 " خلال الفترة من 12 إلى 16 فبراير الجاري التي تنطلق من نادي دبي للشراع والإبحار.

وتستمر منافسات دوري "دي بي ورلد للكريكت آي إل تي 20" الذي يقام في استاد دبي الدولي، وكأس البولو الذهبي، وطواف الإمارات للسيدات، وكأس الملكة للجمباز في صالة سعيد بن مكتوم الرياضية بالقصيص، وسباق الجري التركي على شاطئ كايت بيتش، وبطولة كأس أبطال السباحة التطويرية الأولى في مجمع حمدان الرياضي، وبطولة السلم للدراجات الهوائية في مضمار القدرة للدراجات الهوائية بمنطقة السلم، وبطولة الشركات الخاصة في مدرسة "برايت رايدرز"، وبطولة السباحة للبالغين في مدرسة جبل علي بمنطقة داماك هيلز، وسباق جري الكرامة المجتمعي في حديقة الكرامة، والدورة الرياضية العمالية الخامسة في مجمع" إينوك أرينا" الرياضي بمنطقة القوز.

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