عز الدين ومؤيد يتأهبان لمشهد الختام في «آسيوية رفع الأثقال»

المصدر: طشقند - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أبعدت إصابة في رسغ اليد عيسى البلوشي لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال، عن المشاركة في منافسات وزن (89 كجم) أمس، بالبطولة الآسيوية التي تستضيفها العاصمة الأوزبكية طشقند ويسدل الستار عليها يوم غدٍ، فيما يتأهب الثنائي عز الدين الغفير ومؤيد النجار لخوض منافسات وزني 109 وفوق 109 كجم، في ختام البطولة التي تقام بمشاركة نخبة من أبطال العالم، وتعد المحطة قبل الأخيرة في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ولم يحالف التوفيق منذر الجسمي في منافسات وزن (67 كجم)، وفاطمة ناروئي وزن (64 كجم)، ومي المدني وزن (71 كجم)، حيث جاء ترتيبهم الثامن والتاسع والـ 11 على التوالي خلال منافسات الأيام الثلاثة الماضية، فيما حالفهم التوفيق بتحسين أرقامهم الشخصية قياساً بمشاركاتهم الأخيرة في البطولة العربية.

ويشارك كل من منذر وفاطمة للمرة الأولى في «الآسيوية» وللمرة الثانية في بطولة خارجية.

وأعرب رضا البطوطي مدرب المنتخب الوطني عن رضا الجهاز الفني بما تحقق من نتائج، مشيراً إلى أن الهدف من تواجد رباعي الأوزان الخفيفة هو اكتساب الخبرة والاحتكاك والارتقاء بالمستوى، خاصة أن معظمهم يتواجد للمرة الأولى في بطولة بهذا الحجم.

وقال: «القارة الآسيوية تسيطر على الأوزان الخفيفة عالمياً، وفي هذه البطولة إذا ما استثنينا الصين التي فضلت إراحة رباعيها بعد سلسلة من المشاركات المتواصلة، فهي بمثابة بطولة عالم وليست بطولة قارية، لمشاركة معظم الأبطال فيها».

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